To, že sa do voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR neprihlásil nikto, je podľa opozičnej strany SaS smutnou vizitkou súčasnej vládnej koalície.
„Odráža to nedôveru ľudí, ktorí majú potrebné vzdelanie, vedomosti, skúsenosti a renomé, aby sa mohli stať ústavnými sudcami, v to, že by počas súčasnej vlády mohol výber ústavných sudcov prebehnúť korektným spôsobom,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS).
Myslí si, že obsadenie voľných miest na Ústavnom súde bude len vecou politických dohôd v rámci vládnej koalície.
„Dva roky neobsadiť uvoľnené miesto na Ústavnom súde je známkou ignorancie moci súčasnej vládnej koalície k zabezpečeniu jeho riadneho fungovania,“ tvrdí poslankyňa Mária Kolíková (SaS) s tým, že schopných kandidátov je dosť. Chýba však podľa nej vôľa vládnej koalície konať v mene verejného záujmu, v mene ľudí a nie len v mene politického kalkulu.
Na ústavnom súde už jeden sudca chýba
Na post sudcu Ústavného súdu SR sa neprihlásil žiaden kandidát. Navrhovať uchádzačov o tento post bolo možné do piatka. Parlament mal následne voliť kandidátov na ústavného sudcu, z ktorých sudcu menuje hlava štátu. Voľba bola vyhlásená, pretože 10. júla uplynie funkčné obdobie ústavnej sudkyne Jany Baricovej.
Na ÚS zároveň už dnes chýba jeden sudca po tom, čo sa v septembri 2023 funkcie ústavnej sudkyne vzdala Jana Laššáková. Ústavný súd má tvoriť 13 sudcov, aktuálne je teda vyše dvoch rokov zložený z 12. Kedy sa parlament opäť pokúsi voliť sudcu na uvoľnené miesto po Laššákovej, nie je známe. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) pred časom pre TASR povedal, že novú voľbu vyhlási v momente, keď bude v rámci koalície existovať jasná politická dohoda na menách kandidátov. Opakovanie dopredu neúspešnej voľby, ak nie je zhoda na kandidátoch, znižuje podľa neho dôstojnosť celého procesu aj samotnej inštitúcie.
Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu sudcov, z nich si vyberá prezident SR, ktorý ústavného sudcu vymenúva.