Slovensko-rumunské vzťahy nemajú žiadne otvorené otázky. Slovenskú menšinu v rumunskom meste Oradea tvoria voči Rumunsku lojálni občania.
Na stretnutí so Slovákmi žijúcimi v Rumunsku to v Oradei vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.
„Sem ste prišli možno pred viac ako 200 rokmi a potom bolo mnoho udalostí, kde sa ukázalo, že si navzájom pomáhame. Prosím, nezabúdajme na koniec druhej svetovej vojny, kedy rumunské vojská významnou mierou sa spolupodieľali na oslobodzovaní Bratislavy,“ uviedol premiér rumunským občanom slovenskej národnosti.
Fico avizoval, že slovenská vláda prijme uznesenie a podporí predškolské vzdelávanie detí v meste. „Nepôjdem do žiadnych detailov, môžem len potvrdiť, že to, čo prišlo z rumunskej strany, príde aj zo slovenskej strany. Napevno, tá istá suma,“ vyhlásil premiér. Ako dodal, Slovensko materskú školu podporí, aby ju približne 30 detí mohlo navštevovať čo najskôr.
Predseda vlády sa v piatok spolu s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou, ministrom obrany Robertom Kaliňákom a štátnym tajomníkom rezortu zahraničných vecí stretol v Bukurešti s prezidentom Rumunska Nicușorom Danom aj premiérom Iliom Bolojanom. Rokovali o témach energií, obrany aj kultúry. Súčasťou štátnej návštevy bolo aj stretnutie so Slovákmi žijúcimi v okolí mesta Oradea.