Voľby do Národnej rady (NR) SR by v marci vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 20,1 percenta hlasov.
Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17,1 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 8,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (8,6 percenta) a Republika (8,6 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili tiež SaS (7,7 percenta), KDH (7,2 percenta) a Demokrati (5,8 percenta).
Do parlamentu by sa nedostali SNS ani Sme rodina
Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,8 percenta), Maďarská aliancia (4,1 percenta), Sme rodina (3,9 percenta) i Právo na pravdu (2,3 percenta). Do NR SR by sa nedostali ani Za ľudí (0,3 percenta), Zdravý rozum (0,3 percenta), KSS (0,3 percenta) či Konzervatívci - Kresťanská únia (0,2 percenta).
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 36 kresiel, Smer-SD 31 kresiel a Hlas-SD 16 kresiel. S 15 poslancami by v NR SR boli Hnutie Slovensko aj Republika. SaS by získala 14 mandátov, KDH 13 a Demokrati by mali desať kresiel.
Prieskum sa realizoval od 10. do 18. marca na vzorke 1000 respondentov.