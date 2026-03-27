Estónsko, Litva a Lotyšsko v piatok spoločne vyzvali Severoatlantickú alianciu (NATO), aby urýchlila posilnenie ich protivzdušnej obrany.
Vzdušné priestory všetkých troch pobaltských štátov tento týždeň narušili ukrajinské drony, ktoré Kyjev nasadil do útokov na ciele na západe Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Spojenci musia naliehavo posilniť kapacity potrebné na účinné rozpoznávanie a zachytávanie (dronov),“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení ministrov obrany troch členských štátov NATO a EÚ.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu na územie pobaltských štátov hraničiacich s Ruskom opakovane prenikajú drony. Stalo sa tak aj v uplynulých dňoch, keď Ukrajina útočila na ciele v Leningradskej oblasti na západe európskej časti Ruska. V Estónsku jeden zo zablúdených dronov narazil do komína elektrárne Auvere. Bezpilotné lietadlá sa zrútili aj v Litve a Lotyšsku. Incidenty sa zaobišli bez zranení a väčších škôd.
„Tieto udalosti poukazujú na naliehavú potrebu naďalej posilňovať našu pripravenosť a investovať do obranných kapacít,“ zdôraznili ministri.
Litovský prezident Gitanas Nauséda už v utorok upozornil, že vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine nemožno zaručiť, že sa podobné incidenty s dronmi v budúcnosti nezopakujú. Obe strany konfliktu používajú na boj s dronmi elektronické prostriedky, v dôsledku ktorých sa môžu vychýliť z pôvodného kurzu a predstavovať tak riziko pre okolité štáty.
Po septembrovom incidente v Poľsku, do ktorého preniklo niekoľko ruských dronov, spustilo NATO misiu Eastern Sentry (Východná stráž) s cieľom posilniť obranyschopnosť krajín na východnom krídle Aliancie. V rámci tejto iniciatívy sa podarilo zmobilizovať stíhačky, námorné jednotky či prieskumné systémy z viacerých členských štátov.
„Súčasná prítomnosť lietadiel a systémov protivzdušnej obrany NATO v pobaltských štátoch sa musí zachovať a ďalej posilňovať, aby bolo možné čeliť všetkým vzdušným hrozbám, vrátane bezpilotných lietadiel,“ dodali v piatok ministri obrany Estónska, Litvy a Lotyšska.