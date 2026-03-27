Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok uviedol, že jeho krajina vystupňuje svoje údery na Irán z dôvodu jeho pokračujúcej raketovej paľby na židovský štát.
Zároveň varoval, že islamská republika „zaplatí vysokú cenu“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Napriek varovaniam paľba pokračuje - v dôsledku toho sa útoky IDF (Izraelských obranných síl) v Iráne zintenzívnia a rozšíria na ďalšie ciele v odvetviach, ktoré pomáhajú režimu rozvíjať a používať vojenské prostriedky proti izraelským civilistom. Za tento vojnový zločin zaplatia vysokú cenu, čoraz vyššiu,“ povedal Kac vo videu zverejnenom jeho úradom.
Izraelská armáda preto podľa neho „eskaluje“ svoje útoky a zameria sa na ďalšie miesta a oblasti v Iráne. Dôraz bude klásť na ciele spojené s iránskou obranou, cituje agentúra DPA.
Kac dodal, že spolu s premiérom Benjaminom Netanjahuom vyzvali Teherán, aby zastavil raketové útoky na izraelské civilné obyvateľstvo. Napriek týmto varovaniam však ostreľovanie pokračuje.
Počas piatkového popoludnia Izrael opäť zasiahla raketová paľba z Iránu, správy o prípadných obetiach ani škodách však neboli bezprostredne známe.