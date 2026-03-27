Hnutie Slovensko vyzýva Progresívne Slovensko (PS), aby na sobotnom (28. 3.) sneme vylúčilo budúcu spoluprácu s Hlasom-SD a takisto aj so Smerom-SD a s mimoparlamentnou Republikou.
Vyhlásil to v piatok pred centrálou PS líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. PS už vopred informovalo, že na sneme chce prijať uznesenie, ktorým povolebnú spoluprácu vylúči. Matovič očakáva aj vylúčenie akejkoľvek spolupráce s ľuďmi, ktorí budú kandidovať za Hlas-SD. Vyzval PS aj na vytvorenie predvolebnej koalície demokratických strán.
„V prvom rade ľudia očakávajú, aby zajtra na sneme bolo prijaté jednoznačne uznesenie, kde PS vylúči akúkoľvek spoluprácu so stranou Hlas, samozrejme, popritom Smer, Republika, to považujeme za povinnú jazdu,“ vyhlásil Matovič s tým, že to požadujú voliči. Od PS žiada aj vylúčenie akejkoľvek spolupráce s ľuďmi, ktorí budú kandidovať za Hlas. Odmieta tiež, aby PS po parlamentných voľbách zmenilo svoje rozhodnutie o vylúčení spolupráce s Hlasom-SD.
Matovič odôvodňuje potrebu vylúčiť Hlas zo spolupráce poukázaním na pochybné biznisy a „rozkradnuté miliardy eur“. Vzhľadom na obavu prepadnutia hlasov očakáva od PS, že na sobotnom sneme prijme rozhodnutie o vytvorení predvolebnej koalície po vzore SDK z roku 1998, ktorej súčasťou bude okrem PS aj KDH, SaS a mimoparlamentní Demokrati.
PS reaguje: Zmeňte hnutie na stranu
PS v reakcii vyzvalo Matoviča, aby prijal uznesenie, ktorým zmení svoje hnutie na štandardnú stabilnú stranu s demokratickými procesmi a zaviaže sa, že nepovalí budúcu vládu a nebude útočiť na svojich partnerov. „Veríme, že by pomohlo, ak by malo Hnutie Slovensko riadny snem a toto uznesenie by prijalo celé hnutie,“ povedal líder PS Michal Šimečka.
Jeho hnutie zároveň v predstihu zaslalo návrh uznesenia, ktoré chce prijať na sneme. V ňom plánuje PS vylúčiť povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, s Hlasom-SD a Republikou. Takisto sa hnutie podľa návrhu uznesenia chce „usilovať o posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán PS, SaS, KDH a Demokrati“.
O možnej širokej predvolebnej koalícii hovoril Šimečka v súvislosti s informáciami o zvýšení kvóra na vstup do parlamentu pre strany z piatich na sedem percent. Šimečka by podľa svojich slov ponúkol možnosť koalície, ak by sa schválilo zvýšenie kvóra. Koalícia však prípravu takého návrhu odmietla.
Opozičné hnutie PS čaká v sobotu v Trnave snem. Voliť si má na ňom predsedu aj nové zloženie predsedníctva. Post šéfa PS chce opätovne obhájiť Šimečka.