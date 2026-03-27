Spojené štáty podmieňujú obnovenie hospodárskej spolupráce s Ruskom ukončením vojny na Ukrajine, povedal v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Podľa neho je však takýto prístup nesprávny, lebo USA a Rusko tým prichádzajú o výhody. Informovali o tom agentúry Reuters a TASS, píše TASR.
Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 predstavitelia Moskvy uviedli, že vzťahy s Washingtonom sú horšie ako kedykoľvek predtým. Situácia sa podľa Reuters začala zlepšovať, keď sa americký prezident Donald Trump v januári minulého roka vrátil do Bieleho domu.
„Strácame čas a americké firmy, rovnako ako tie naše, prichádzajú o zisky, ktoré by už mohli dosahovať,“ povedal hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina. Téma spolupráce je však podľa neho stále na stole. Rusko a USA „majú mnoho príležitostí na vzájomne prospešnú spoluprácu“, uviedol Peskov.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už začiatkom februára vyhlásil, že USA nie sú pripravené obnoviť vzájomnú ekonomickú spoluprácu a pod vedením Trumpa sa v skutočnosti napriek vyhláseniam nevzdali politiky vyvíjania tlaku na Rusko. Poukázal napríklad na americké sankcie voči ruským ropným gigantom Lukoil a Rosnefť, ktorých zavedenie v októbri minulého roka Washington odôvodnil neochotou Putina ukončiť vojnu na Ukrajine.
Peskov povedal, že Spojené štáty sa v súčasnosti snažia získať kontrolu nad medzinárodnou energetickou infraštruktúrou. Aj Lavrov vo štvrtok pre francúzsku verejnoprávnu televíziu France Télévisions vyhlásil, že USA chcú ovládnuť svetové energetické trhy, pričom spomenul Venezuelu a Irán.
„Spojené štáty teraz tiež tvrdia, že chcú prevziať kontrolu nad plynovodmi Nord Stream,“ povedal Lavrov podľa prepisu rozhovoru, ktorý zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Plynovody Nord Stream 1 a 2 poškodili v septembri 2022 výbuchy v Baltskom mori. Tým do značnej miery prerušili tranzit ruského plynu do Európy a obmedzili dodávky energonosičov na kontinente, aj keď Rusko vtedy už svoje dodávky z veľkej časti zastavilo.
Explózie, ako Moskva, tak aj západné štáty podľa Reuters označili za akt sabotáže, z ktorej je podozrivý ukrajinský občan a bývalý dôstojník ozbrojených síl Serhij K. Ten bol podľa vyšetrovateľov súčasťou skupiny, ktorá výbušniny na potrubia plynovodov neďaleko dánskeho ostrova Bornholm umiestnila, a celú akciu koordinoval. Podozrivý obvinenia odmieta.