Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje zákazku na stavebné práce v rámci rekonštrukcie internátu Hviezda v Bratislave, známeho pod názvom Kukurica.
Verejné obstarávanie vyhlásila Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) v decembri 2024. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku ÚVO.
„Úrad pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu informuje, že dňa 26. marca 2026 sa začalo konanie vo veci zákazky Rekonštrukcia internátu Hviezda - stavebné práce,“ uviedol úrad. Kontrolu realizuje na základe vlastného podnetu.
Predmetom zákazky boli stavebné práce zahrňujúce rekonštrukciu internátu Hviezda a vytvorenie nového funkčného využitia, ktoré počíta s kombináciou spoločenských, kancelárskych a ubytovacích priestorov pre zamestnancov Ministerstva obrany SR.
Koncom mája 2025 uzavrela BARMO zmluvu o dielo v hodnote takmer 32 miliónov eur s DPH. Neskôr podpísala s dodávateľom viacero dodatkov, pričom aktuálna hodnota zákazky predstavuje vyše 35 miliónov eur vrátane DPH.
Viaceré opozičné strany rekonštrukciu Kukurice kritizujú. Hovoria napríklad o predraženom vybavení. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) postup obnovy obhajoval. Vybavenie označil za kvalitné, predraženie odmietol.