Živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s ročným príjmom do 10,5-násobku životného minima nebudú musieť platiť žiadne sociálne odvody. Teda ani mikroodvod, ktorý začína fungovať od 1. júla tohto roka.
V súčasnosti táto hranica dosahuje necelých 2900 eur a bude sa každý rok zvyšovať.
Zmenu prináša návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predkladá skupina poslancov koaličných strán Hlas-SD a SNS v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Informoval o tom v piatok šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).
