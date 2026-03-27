Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na radikálny prepad v stíhaní daňovej kriminality na Slovensku. Podľa jeho slov ide o priamy dôsledok vládnej novely Trestného zákona z augusta minulého roka, ktorá výrazne zmenila podmienky trestnosti činov. Šéf prokuratúry preto začiatkom marca doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu nový legislatívny podnet, ktorého cieľom má byť účinnejší boj proti daňovým podvodom a lepšia ochrana finančných záujmov štátu i Európskej únie.
Obrovský prepad v štatistikách
Svoje tvrdenia o dopadoch zmenenej legislatívy opiera Žilinka o konkrétne čísla, ktoré zverejnil. „V roku 2025 bolo na Slovensku pre daňové trestné činy odstíhaných 635 osôb, čo je 57-percentný pokles oproti roku 2024, kedy bolo odstíhaných 1496 osôb. Obžalovaných bolo 348 osôb, čo je 61-percentný pokles oproti predchádzajúcemu roku,“ priblížil generálny prokurátor.
Výrazný prepad nastal aj pri špecifickom trestnom čine daňového podvodu, pri ktorom dochádza k neoprávnenému uplatňovaniu nároku na vrátenie DPH alebo spotrebnej dane priamo od štátu. V minulom roku bolo pre tento závažný skutok odstíhaných len 45 ľudí, čo predstavuje pokles o 49 percent, a obžalovaných bolo 28 osôb, čo je medziročný pokles o 57 percent.
Klesá aj využívanie účinnej ľútosti
Šéf prokuratúry zároveň poukázal na klesajúce využívanie inštitútu takzvanej účinnej ľútosti. Ten je podľa neho mimoriadne dôležitý pre páchateľa, ktorému takto zaniká trestnosť, ale najmä pre samotný štát, keďže páchateľ musí dodatočne doplatiť splatnú daň alebo poistné do rozpočtu. „V roku 2025 došlo na Slovensku k využitiu účinnej ľútosti v celkovo 1458 veciach, čo je 17-percentný pokles oproti roku 2024 a až 45-percentný pokles oproti roku 2023,“ spresnil Žilinka s tým, že štát tak reálne prichádza o peniaze.
Zmenené hranice spôsobenej škody
Za priamy dôvod tohto prudkého prepadu v trestnoprávnej reakcii štátu označil generálny prokurátor zmenu trestných kódex