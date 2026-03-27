Ruský prezident Vladimir Putin požiadal tamojších oligarchov, aby finančne prispeli priamo do štátneho rozpočtu. Tento bezprecedentný krok má pomôcť stabilizovať napäté štátne financie v čase prebiehajúcej invázie na Ukrajinu. Informácie o mimoriadnom stretnutí s podnikateľskou elitou priniesli zahraničné a nezávislé spravodajské portály s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia ruskej politiky.
Vojna potrvá až do zisku Donbasu
Zahraničné médiá zhodne uvádzajú, že Vladimir Putin sa stretol s najvplyvnejšími ruskými biznismenmi za zatvorenými dverami. Počas tejto diskrétnej schôdzky sa podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou preberalo predovšetkým financovanie a ďalšie pokračovanie vojny na Ukrajine, ktorá len koncom februára vstúpila už do svojho piateho roku.
Rusko bude podľa šéfa Kremľa neúnavne pokračovať v bojoch, a to až do momentu, kým definitívne neobsadí všetky zostávajúce časti východoukrajinského regiónu Donbas a nezíska ich pod svoju absolútnu kontrolu.
Miliardové dary od oligarchov
Výzva na finančnú pomoc štátu zrejme padla na úrodnú pôdu. Známy miliardár Sulejman Kerimov mal podľa uniknutých informácií na stretnutí prisľúbiť, že do štátnej pokladnice daruje ohromných 100 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje viac ako miliardu eur. K podobnému masívnemu finančnému príspevku sa údajne zaviazal aj ďalší vplyvný magnát Oleg Deripaska. Tieto správy však pochopiteľne nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť a spomínaní oligarchovia situáciu zatiaľ nijako verejne nekomentovali.
Škrty v rozpočte a spomalená ekonomika
Zatiaľ čo vojna na Ukrajine neustále odčerpáva zdroje, Rusko aktuálne čelí dvojitej ekonomickej rane. Ide o kombináciu klesajúcich rozpočtových príjmov z predaja energetických nosičov a celkového spomalenia hospodárstva, ktoré negatívne ovplyvňuje výber daní z iných dôležitých odvetví. Ruská vláda už podľa analytikov pripravuje možné desaťpercentné zníženie všetkých takzvaných „necitlivých“ výdavkov v tohtoročnom štátnom rozpočte. Konečné rozhodnutie však bude závisieť od toho, či sa udrží rast cien ropy spôsobený paralelným konfliktom na Blízkom východe.
Moskva totiž v poslednom období dosiahla krátkodobé zvýšenie príjmov z ropy až do výšky 150 miliónov dolárov denne, a to práve vďaka eskalácii napätia vo vojne proti Teheránu. Putinov priamy osobný kontakt s ruskými oligarchami však podľa pozorovateľov takmer úplne vylučuje možnosť, že by túto žiadosť o príspevok odmietli. Podnikateľská elita krajiny sa tak podľa všetkého pevne zomkla okolo prezidenta, a to aj napriek prípadným vnútorným pochybnostiam o samotnej vojne a jej devastačnom vplyve na domácu ekonomiku.