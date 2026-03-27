Silný nárazový vietor v piatok komplikuje situáciu na viacerých miestach Slovenska. Meteorológovia vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa, ktoré platia pre nížiny i horské oblasti. Extrémne počasie už stihlo spôsobiť prvé dopravné problémy na východnom Slovensku, kde bočný vietor doslova sfúkol z cesty dodávku s prívesom. Polícia preto vyzýva vodičov na mimoriadnu opatrnosť.
Výstrahy pre polovicu krajiny
Varovanie prvého stupňa pred silným vetrom platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, ako aj pre viaceré okresy v Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji a pre okres Brezno. Priemerná rýchlosť vetra tam môže dosahovať okolo 45 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili meteorológovia.
Oveľa veternejšie a nebezpečnejšie počasie úraduje na horách. Výstraha druhého, teda zvýšeného stupňa, platí pre okresy Brezno, Banská Bystrica, Martin a Ružomberok. Miernejšia výstraha prvého stupňa sa týka horských oblastí v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Liptovský Mikuláš a Poprad.
Vietor úraduje na cestách, polícia varuje
Nebezpečné poveternostné podmienky už stihli výrazne skomplikovať plynulú premávku na ceste prvej triedy v úseku medzi Moldavou nad Bodvou a Rožňavou. V časti Dvorníky-Včeláre silný bočný vietor úplne sfúkol do priekopy prázdnu plachtovú dodávku s prívesom. Vodič tohto vozidla vyviazol z nebezpečne vyzerajúcej nehody bez zranení.
Krajská polícia už na mieste aktívne usmerňuje dopravu a dôrazne upozorňuje vodičov, najmä tých, ktorí riadia nákladné motorové vozidlá, na mimoriadne nebezpečný prejazd. „V prípade potreby môže byť nevyhnutné aj odplachtovanie prívesu alebo návesu, aby sa znížilo riziko ďalších udalostí,“ apelovali strážcovia zákona na vodičov prechádzajúcich týmto kritickým úsekom.