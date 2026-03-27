Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) počas nadchádzajúceho piatka a soboty otvorí svoje brány pre verejnosť. V rámci tradičného dňa otvorených dverí si budú môcť návštevníci zblízka pozrieť nielen prácu odborníkov v hlavnom meste, ale aj na mnohých regionálnych pracoviskách po celom Slovensku. Meteorológovia a hydrológovia sľubujú aj pútavý odborný výklad.
Oslava dvoch svetových dní
Podujatie sa koná pri príležitosti osláv Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody. Ako informovali zástupcovia inštitúcie, ľudia budú mať jedinečnú možnosť nahliadnuť do zákulisia predpovedí počasia, sledovania klímy či merania kvality ovzdušia. „Verejnosť bude mať možnosť pozrieť si pracoviská na celom Slovensku vrátane ukážok a odborného výkladu so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a kvalitu ovzdušia,“ uviedol ústav v oficiálnej pozvánke.
Piatkový program v regiónoch
Už v piatok budú pre zvedavých návštevníkov sprístupnené dôležité regionálne pracoviská. Dvere sa pre širokú verejnosť otvoria v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, ako aj v špecializovanom Aerologickom a radiačnom centre Poprad-Gánovce.
Sobota patrí Kolibe a desiatkam staníc
V sobotu 28. marca bude môcť verejnosť navštíviť samotné hlavné sídlo ústavu priamo na bratislavskej Kolibe. Okrem toho sa do víkendovej akcie zapoja aj meteorologické stanice v Dudinciach, Hurbanove, na Lomnickom štíte, v Liesku, na Štrbskom Plese, v Telgárte, Tisinci, Trebišove-Milhostove a na letiskách Lučenec-Boľkovce, Kamenica nad Cirochou, Nitra-Janíkovce a Prievidza. Všetky tieto pracoviská budú pre záujemcov otvorené v čase od 10.00 do 15.00 h.