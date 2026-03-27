Spojené štáty americké vyčlenili 25 miliónov dolárov na vznik nového špeciálneho fondu. Jeho hlavným cieľom je pomôcť pri návrate ukrajinských detí, ktoré boli počas vojny násilne presídlené do Ruska. Finančné prostriedky budú podľa americkej diplomacie slúžiť na ich identifikáciu, bezpečný návrat a následné opätovné začlenenie do spoločnosti.
Dvadsaťtisíc odvlečených detí
Ukrajinská vláda dlhodobo upozorňuje, že od začiatku celoplošnej ruskej invázie vo februári 2022 bolo na územie Ruskej federácie odvlečených približne 20-tisíc ukrajinských detí. Pre Kyjev ide o mimoriadne citlivú a dôležitú otázku, ktorá tvorí kľúčovú súčasť všetkých doterajších kôl mierových rokovaní.
Krok Washingtonu okamžite privítala aj prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská, ktorá zriadenie záchranného fondu ocenila. „Všetky ukrajinské deti sa musia vrátiť domov,“ zdôraznila prostredníctvom sociálnych sietí.
Zatykače na Putina a ombudsmanku
Moskva sa voči tvrdeniam Kyjeva ohradzuje a argumentuje tým, že ukrajinské deti z obsadených oblastí odviezla výlučne v záujme ich vlastnej bezpečnosti pred bojmi. Ruská strana deklaruje, že je pripravená vrátiť ich pôvodným rodinám, avšak len za podmienok, ktoré ona sama považuje za primerané.
Do tohto sporu už dávnejšie zasiahol aj Medzinárodný trestný súd v Haagu. Ten ešte v marci 2023 vydal medzinárodný zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a tamojšiu ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Dôvodom je práve podozrenie z nezákonného prevozu ukrajinských detí, čo medzinárodná prokuratúra priamo klasifikuje ako vojnový zločin. Ruská federácia však jurisdikciu tohto súdu neuznáva a všetky obvinenia kategoricky odmieta.