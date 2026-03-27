Spojené štáty americké zvažujú v najbližších dňoch výrazné posilnenie svojej vojenskej prítomnosti na Blízkom východe. Biely dom a Pentagón majú v pláne vyslať do strategického regiónu ďalších najmenej desaťtisíc vojakov. Tento krok má poskytnúť prezidentovi Donaldovi Trumpovi širšie vojenské možnosti v čase, keď na jednej strane zvažuje mierové rokovania s Iránom, no na druhej si pripravuje pôdu pre prípadnú eskaláciu.
Prípravy na možný záverečný úder
Ak sa americká administratíva definitívne rozhodne vyslať do regiónu ďalšie tisícky ozbrojencov, znamenalo by to mimoriadne rázne posilnenie doterajších pozícií. Podľa informácií z prostredia amerických bezpečnostných zložiek si týmto krokom ministerstvo obrany reálne pripravuje pôdu na takzvaný záverečný úder v Iráne. Súčasťou tohto krajného vojenského scenára by podľa únikov z prostredia armády mohlo byť nielen rozsiahle letecké bombardovanie, ale aj priame nasadenie pozemných síl.
Šéf Bieleho domu sa zatiaľ s konečnou platnosťou nerozhodol, či niektorý z týchto zamýšľaných radikálnych scenárov skutočne zrealizuje. Zdroje z prostredia americkej vlády však jasne naznačujú, že je plne pripravený situáciu vojensky eskalovať, ak prebiehajúce rokovania s Teheránom neprinesú v dohľadnom čase hmatateľné výsledky a ústupky.
Presun stíhačiek a elitných výsadkárov
Z dôvodu tohto strategického tlaku sa v najbližších dňoch a týždňoch na Blízkom východe očakáva príchod masívnych vojenských posíl. Tie by mali zahŕňať hneď niekoľko stíhacích letiek a ďalšie tisícky príslušníkov ozbrojených síl. Do oblasti by mala už tento týždeň doraziť jedna expedičná jednotka americkej námornej pechoty, pričom ďalšia sa v regióne aktuálne rozmiestňuje. Mimoriadne vážnym signálom je aj fakt, že veliteľská zložka elitnej 82. výsadkovej divízie už dostala oficiálny príkaz na nasadenie na Blízkom východe, a to spoločne s pechotnou brigádou pozostávajúcou z niekoľkých tisíc vojakov.