Dvojica chodcov zachránila vozičkára, ktorý sa zasekol pri prechode cez železničné priecestie.
Informovala o tom agentúra AP s tým, že k incidentu došlo na železničnej stanici Santos Dumont v brazílskom štáte Minas Gerais. Celé dianie zaznamenala bezpečnostná kamera.
Vozičkára sa najprv pokúsila odtiahnuť Elizabeth Alvimová po tom, ako si ho všimla na trati. Rozbehla sa k mužovi a pokúsila sa ho posunúť aj s vozíčkom, no ten zostal zaseknutý.
„Napadlo mi, že mu musím pomôcť. Koleso sa náhle zaseklo a nedalo sa s ním pohnúť. Potom sa zjavil anjel.“
Alvimová takto opísala náhly príchod ďalšieho okoloidúceho. Ten zareagoval na vyhrotenú situáciu tak, že muža z vozíčka nadvihol a spolu s Elizabeth odtiahol mimo koľajníc. Všetko sa udialo len niekoľko sekúnd predtým, ako cez priecestie prešiel vlak a zničil zaseknutý vozíček.
„Boli to sekundy, kým prišiel vlak. Na chrbte som cítila vietor z jeho príchodu. Nevidela som ho, len som ho počula a vedela som, že je veľmi blízko. Inštinktívne som sa tam rozbehla a vytiahla ho (vozičkára).“
Ako pre AP uviedla železničná spoločnosť MRS Logistica, železničný priechod je technicky zabezpečený a spĺňa potrebné parametre. Spoločnosť však vyzvala chodcov, aby pri prechádzaní cez priecestia nestrácali obozretnosť.
Pri dramatickom incidente sa napokon nik nezranil.
Čo robiť, ak sa zaseknete na priecestí?
So situáciou, keď sa vozík zasekne na železničnom priecestí, sa na Slovensku často nestretávame. Polícia však zverejnila už niekoľko videí, ktoré ukazujú nebezpečné prechádzanie cez železničné priecestia vozidlami.
Ako Polícia SR informovala na sociálnej sieti v októbri 2024, vodič podľa zákona nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak priecestné zabezpečovacie zariadenie bliká na červeno. Na priecestie sa nesmie vchádzať ani vtedy, keď sa spúšťajú, zdvíhajú alebo keď sú spustené závory.
„Polícia apeluje na vodičov, aby rešpektovali svetelné signalizačné zariadenie pri každom železničnom priecestí a aby nevchádzali na koľajisko v čase, keď svetelná signalizácia svieti na červeno.“
Polícia zverejnila video aj v júni 2025, keď na železničnom priecestí vo Zvolene takmer došlo k tragédii. Vodič v ňom vošiel autom na priecestie v momente, keď sa spustili závory. Našťastie z neho včas odišiel ešte pred príchodom vlaku.
Polícia v tejto súvislosti pripomenula, čo robiť v prípade, že sa zaseknete na železničnom priecestí:
- „Pretlačte“ vozidlom závory, nikdy nezostávajte na trati.
- Pred železničným priecestím sa správajte opatrne a presvedčte sa, či môžete bezpečne prejsť.
- Vo vzdialenosti 50 metrov pred železničným priecestím a na ňom jazdite rýchlosťou najviac 30 km/h.
- V prípade zaseknutia auta na priecestí sa pokúste auto rýchlo dostať do bezpečia. V prípade, že to nie je možné, upovedomte o nebezpečenstve rušňovodiča vlaku.