Maďarský premiér a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán si pred blížiacimi sa aprílovými parlamentnými voľbami stanovil mimoriadne ambiciózny cieľ. Počas celoštátnej série predvolebných zhromaždení vyhlásil, že jeho minimálnou métou je opätovný zisk dvojtretinovej ústavnej väčšiny. Jeho sebavedomé vyhlásenia však prichádzajú v čase ostrej vojny prieskumných agentúr, ktoré prinášajú diametrálne odlišné dáta o reálnej podpore Fideszu a hlavnej opozičnej strany TISZA.
Dvojtretinová väčšina ako minimum
Viktor Orbán pred svojimi priaznivcami v meste Törökszentmiklós zdôraznil, že Maďarsko v súčasnosti čelí bezprecedentným historickým výzvam. Z tohto dôvodu je podľa neho masívna podpora voličov kľúčová na presadzovanie dôležitých rozhodnutí. „Dvojtretinové víťazstvo síce vyzerá dobre, ale trochu viac by nezaškodilo,“ vyhlásil premiér s jasným odkazom na plnú mobilizáciu svojho elektorátu.
Vojna prieskumov: Obrovské rozdiely
Realita volebných preferencií je však podľa rôznych agentúr v krajine značne neprehľadná. Inštitút Medián zverejnil dáta, podľa ktorých má mimoparlamentná opozičná strana TISZA v kategórii istých voličov podporu až 58 percent, kým vládny Fidesz len 35 percent. To by pre opozíciu znamenalo priepastný náskok 23 percentuálnych bodov, pričom Hnutie naša vlasť by sa do parlamentu podľa tohto merania vôbec nedostalo.
Naopak, inštitút Nézőpont zverejnil hneď na druhý deň úplne iné čísla so slovami, že ich výskum je podstatne realistickejší. Podľa tohto merania naďalej vedie medzi istými voličmi Fidesz so 46 percentami, opozičná TISZA má 40 percent a Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných.
Ostrý stret riaditeľov agentúr
Dlhodobé napätie medzi oboma inštitútmi a ich lídrami vyvrcholilo počas verejnej debaty think-tanku Republikon Institute v Budapešti. Riaditeľ Mediánu Endre Hann otvorene obvinil svojho konkurenta zo straty objektivity. „Ak tvrdím, že Nézőpont má blízko k vláde, riaditeľ Ágoston Sámuel Mráz to nemôže poprieť. Je prvý, kto sa z prieskumníka verejnej mienky stal propagandistom, a to ani neskrýva, zúčastňuje sa priamo na podujatiach strany Fidesz,“ podčiarkol Hann. Riaditeľ Nézőpontu vzápätí označil údaje konkurencie za „jemne povedané divné“. Hoci priamo neobvinil Medián zo zámernej manipulácie, spochybnil metodiku zberu dát, ktorú pre nich v teréne realizuje iná subdodávateľská agentúra.