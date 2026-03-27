Americká federálna sudkyňa Rita Linová rozhodla v prospech popredného startupu Anthropic, ktorý vyvíja systémy umelej inteligencie, a predbežne ho vyradila zo zoznamu subjektov ohrozujúcich národnú bezpečnosť. Súd zároveň okamžite pozastavil platnosť nariadenia prezidenta Donalda Trumpa. Týmto dokumentom chcel Biely dom plošne zakázať všetkým federálnym úradom používať populárny chatbot Claude.
Spor s Pentagónom o zbrane a sledovanie
Zaradenie inovatívnej spoločnosti na čiernu listinu bolo priamym dôsledkom vyostreného sporu s Pentagónom. Konflikt naplno vypukol len niekoľko dní pred nedávnymi útokmi Spojených štátov na Irán. Umelá inteligencia Claude je pritom v súčasnosti jediným jazykovým modelom, ktorý vôbec funguje v prísne utajovaných systémoch amerického ministerstva obrany.
Vedenie firmy Anthropic však zásadne podráždilo ministra obrany Peta Hegsetha. Spoločnosť totiž rezolútne odmietla poskytnúť svoju technológiu na účely masového sledovania obyvateľstva či na priame riadenie autonómnych zbraňových systémov. Ministerstvo obrany, naopak, trvalo na tom, že chce model využívať úplne bez obmedzení. Začiatkom marca sa tak Anthropic stal historicky vôbec prvou americkou firmou, ktorú vlastná vláda označila za bezpečnostné riziko pre dodávateľský reťazec. Toto nálepkovanie sa dovtedy používalo výhradne pre zahraničných nepriateľov štátu.
Nezákonné konanie a orwellovské praktiky
Umelointeligenčný gigant na kroky administratívy okamžite reagoval podaním žaloby na federálnom súde v Kalifornii. V nej argumentoval, že sporné označenie je nielen absolútne nezákonné, ale priamo porušuje ústavné právo firmy na slobodu prejavu a riadny súdny proces. Federálna sudkyňa dala teraz Anthropicu plne za pravdu a Pentagón tvrdo skritizovala.
Vo svojom ostrom rozhodnutí Linová uviedla, že rozsiahle represívne opatrenia zo strany Trumpovej vlády a ministra obrany pôsobia úplne svojvoľne a mohli by úspešnú spoločnosť doslova paralyzovať. Hegseth podľa nej zneužil výnimočnú vojenskú právomoc určenú pre zahraničné hrozby. „V platných právnych predpisoch nie je nič, čo by podporovalo orwellovskú predstavu, že americká spoločnosť môže byť označená za potenciálneho nepriateľa a sabotéra len preto, že vyjadrila nesúhlas s vládou,“ napísala sudkyňa v odôvodnení. Vydanie predbežného opatrenia v prospech startupu oprela aj o ďalšie závažné procesné nedostatky zo strany štátu.