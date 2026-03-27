Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pred odletom na kľúčové stretnutie skupiny G7 vo Francúzsku vyzval najvyspelejšie ekonomiky sveta k spoločnému tlaku na Irán. Cieľom diplomatického úsilia je urýchlené znovuotvorenie strategického Hormuzského prielivu, ktorého súčasná blokáda výrazne ohrozuje globálnu ekonomiku. Podľa šéfa americkej diplomacie už v nepriamych rokovaniach s Teheránom nastal prvý viditeľný pokrok.
Pokrok cez sprostredkovateľov
Pre Marca Rubia ide o vôbec prvú zahraničnú cestu od konca februára, kedy odštartovala séria americko-izraelských útokov na iránske ciele. Pred novinármi však potvrdil, že diplomatické snahy súbežne pokračujú. „Sprostredkovateľské krajiny odovzdávajú správy a bol dosiahnutý pokrok,“ uviedol minister zahraničných vecí, hoci priamo odmietol špekulovať o tom, kedy a ako presne by sa tieto zložité rozhovory mohli reálne skončiť.
Nádej G7 a zablokovaná ropa
Zvyšní členovia elitnej skupiny G7, teda Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko a Taliansko, vo štvrtok spoločne signalizovali jednoznačnú nádej na diplomatické riešenie vyhrotenej krízy. Americký minister však trvá na tom, že tlak na Teherán musí byť koordinovaný a spoločný. „Je v ich záujme pomôcť,“ zdôraznil Rubio. Súčasná blokáda totiž pre faktické uzavretie Hormuzského prielivu tvrdo zasiahla svetovú ekonomiku. Práve cez túto úžinu za bežných okolností prechádza približne pätina všetkých globálnych dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
Služba svetu a rola Ruska
Na situáciu reagoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý na zasadnutí svojej vlády sebavedomo vyhlásil, že Teherán chce dosiahnuť dohodu oveľa viac ako samotný Washington. Zopakoval tiež, že americká vojenská operácia napreduje v predstihu oproti plánom, pričom nešetril ani ďalšou kritikou na adresu Severoatlantickej aliancie.
Podľa Rubia by však mali byť spojenci Donaldovi Trumpovi za ofenzívu proti Iránu úprimne vďační. „Prezident nerobí službu len Spojeným štátom a Američanom. Robí to pre celý svet,“ vyhlásil šéf diplomacie na obranu amerického postupu. Pred samotným odletom do Európy dostal aj otázku týkajúcu sa možnej ruskej podpory pre iránsky režim. Moskva sa však podľa jeho zhodnotenia momentálne primárne zameriava na vlastnú vojnu proti Ukrajine a nemá kapacity na výraznejšiu pomoc Teheránu.