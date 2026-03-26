Koniec pracovného týždňa prinesie na Slovensko mimoriadne nepriaznivé počasie. Obyvatelia by sa mali v piatok pripraviť na výdatný dážď, sneženie aj silný nárazový vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre viaceré regióny výstrahy prvého a druhého stupňa, ktoré potrvajú počas celého dňa i noci.
Nočný dážď a ranné sneženie
Výstraha prvého stupňa pred výdatným dažďom platí počas celej noci až do ôsmej hodiny rannej. Týka sa to plošne celého Bratislavského a Trnavského kraja, ako aj okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a Šaľa.
Okrem zrážok meteorológovia očakávajú v piatok aj sneženie, pri ktorom môže napadnúť od päť do 15 centimetrov nového snehu. Pre takmer celý Bratislavský kraj platí výstraha prvého stupňa od polnoci do 10.00 h. V okresoch Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Piešťany, Senica, Trnava, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Čadca a Žilina treba so snežením počítať od polnoci do 8.00 h.
SHMÚ výstrahy
Silný vietor zasiahne nížiny aj východ
Odborníci zároveň varujú pred silným vetrom. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj a okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Brezno, Michalovce, Rožňava, Košice, Košice-okolie, Trebišov, Kežmarok a Poprad. Kým na západnom Slovensku potrvá varovanie pred vetrom celú noc a následne aj po celý piatok, na východnom a strednom Slovensku treba s týmto javom rátať od 6.00 h do polnoci.
Mohutná víchrica na horách
Mimoriadne obozretní by mali byť aj turisti. So silným vetrom na horách treba počítať v okresoch Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina a Banská Bystrica, kde platí výstraha prvého stupňa. Pre okres Brezno vyhlásili meteorológovia dokonca druhý, teda zvýšený stupeň výstrahy.
„Na horách sa miestami nad 1500 metrov očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica,“ priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že tieto prísne výstrahy na horách platia od 8.00 h až do polnoci.
Hydrologické výstrahy
SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy, ktorých platnosť je od polnoci predbežne do soboty (28. 3.). Povodne hrozia v okresoch Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Galanta, Malacky, Myjava, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Trnava a Šaľa. „Vzhľadom na predpokladané zrážky očakávame výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia stupňa povodňovej aktivity,“ ozrejmili.