Český premiér Andrej Babiš ostro vystúpil proti hlavným distribútorom pohonných látok v krajine. Vyzval ich na okamžité zníženie cien a obvinil ich z toho, že účelovo zneužívajú súčasný vojenský konflikt na Blízkom východe. Pre neustále zdražovanie nafty a benzínu na čerpacích staniciach dokonca verejne požiadal antimonopolný úrad, aby začal vyšetrovať podozrenia z možnej kartelovej dohody veľkých sietí.
Podozrenie z kartelu a nehorázne marže
Svoju nespokojnosť s aktuálnou situáciou na trhu vyjadril predseda českej vlády vo videu, ktoré zverejnil prostredníctvom sociálnych sietí. Svoju kritiku namieril priamo na najväčších hráčov na trhu. „Vyzývam všetkých hlavných distribútorov pohonných látok Orlen, MOL a OMV, aby znížili svoje ceny a aby nezneužívali konflikt na Blízkom východe. Cena za naftu 51,90 českých korún je nehorázna. Máte desať korún hrubú maržu podľa môjho odhadu,“ uviedol Babiš.
Premiér zároveň poukázal na výrazné a podľa neho neobhájiteľné cenové rozdiely medzi jednotlivými prevádzkami tých istých značiek. „Prečo na vašich čerpačkách mimo diaľnic a hlavných obchvatov máte o tri koruny nižšiu cenu? To je neakceptovateľné. O podozrení na kartel na diaľniciach a hlavných ťahoch sa hovorí dlho. Takže dúfam, že antimonopolný úrad bude konať,“ podotkol s odkazom na úrad na ochranu hospodárskej súťaže.
Ceny trhajú dlhoročné rekordy
Ceny palív v susednom Česku v týchto dňoch neustále rastú a dosiahli najvyššie úrovne za posledného tri a pol roka. Nafta stojí aktuálne priemerne 47,90 českých korún (približne 1,96 eura) za jeden liter. Suverénne najdrahšia je v Prahe, kde jej cena prekročila hranicu 50 korún za liter, pričom na vyťažených diaľničných úsekoch môže byť suma ešte vyššia. Len od februára tak nafta v Česku zdražela o zhruba 15 korún.
Podobný, hoci o niečo miernejší trend, zaznamenávajú motoristi aj pri benzíne. Najpredávanejší Natural 95 vodiči aktuálne natankujú priemerne za 41,44 českých korún (okolo 1,69 eura) za liter, no na diaľniciach si zaň priplatia aj o dve koruny viac.
Zmena doterajšieho postoja vlády
Premiérova ostrá výzva prichádza len dva týždne po tom, čo sám tvrdil, že v súvislosti so zdražovaním nie je dôvod na paniku. Ešte nedávno argumentoval, že vláda situáciu len monitoruje a ku krajnému riešeniu v podobe regulácie marží by pristúpila, len ak by sa kríza na Blízkom východe neupokojila. Požiadavku opozície na plošné zníženie spotrebnej dane z nafty a benzínu vtedy Babiš odmietol ako nesystémový krok. K radikálnejšej rétorike a výzve na zásah antimonopolného úradu ho tak zrejme prinútil až pretrvávajúci a strmý rast cien na stojanoch.