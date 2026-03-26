Štátna zbrojovka v Dubnici nad Váhom čelí mimoriadne nezvyčajnému bezpečnostnému problému. Len za posledné tri mesiace musela tamojšia strážna služba odovzdať do rúk polície už šestnásť ľudí, ktorí do prísne stráženého areálu prenikli pre adrenalínové zážitky. Minister obrany Robert Kaliňák takto reagoval na nedávny škandál, kedy sa dvojica youtuberov celých šesť hodín voľne pohybovala v blízkosti vojenských húfnic, za čo opozícia tvrdo žiada jeho demisiu.
Nebezpečná nová móda mládeže
Šéf rezortu obrany vysvetľuje opakované narušenia bezpečnosti v strategickom podniku Závody ťažkého strojárstva (ZŤS) ako prejav veľmi nebezpečného trendu. „Bohužiaľ, vyskytla sa nejaká nová móda, kedy všetky staré priestory, ktoré kedysi boli vojensky alebo strategicky orientované, navštevujú skupiny mladých ľudí spôsobom, kedy prekonávajú prekážky, ktoré tam sú, či už ide o mreže, zámky, reťaze,“ priblížil minister situáciu s tým, že priamo v narušenom dubnickom areáli sa v tom čase nenachádzala žiadna výbušnina. Zadržaných narušiteľov si podľa neho väčšinou prevezme civilná polícia, ktorá vec rieši formou pokuty a následne ich prepustí.
Incidenty aj na vojenských základniach
Podobné prieniky do uzavretých areálov podľa ministra obrany neevidujú len vo výrobných podnikoch zameraných na zbrojársky priemysel. K závažnému incidentu malo dôjsť aj priamo na utajenej vojenskej základni, kam sa skupina narušiteľov pokúsila dostať s cieľom nájsť historický bunker. Aj v tomto prípade páchateľov na mieste zadržali a prípad si spoločne prevzali vojenská a civilná polícia, ktoré ho riešili v zmysle zákona o priestupkoch.
Výzva ministra a tlak opozície
Samotný minister apeluje na mladých ľudí, aby podobné nelegálne exkurzie do zbrojoviek a vojenských objektov neriskovali, keďže môžu mať fatálne následky. „Tie priestory sú naozaj staré, určite zle osvetlené a je tam mnoho nástrah, ako ostré hrany či hroty. Vyzývam každého, aby si dal predovšetkým na to pozor. Pretože jednak porušuje zákon, jednak sa môže naozaj zraniť a tie následky sú potom už nevratné,“ varoval Kaliňák s prísľubom, že štát sa pokúsi nájsť adekvátne riešenie na lepšie zabezpečenie areálov. Opozičné Progresívne Slovensko však ministrovo vysvetlenie nepovažuje za dostatočné a pre deravú ochranu strategických objektov štátu naďalej žiada jeho odstúpenie z funkcie.