Maďarský premiér Viktor Orbán naďalej nekompromisne trvá na blokovaní európskej pomoci pre Ukrajinu. Svoj krok obhajuje zastavenými dodávkami strategickej suroviny cez ropovod Družba a na najnovšie vyjadrenia predsedu Európskej rady Antónia Costu reagoval ostrou obranou maďarských národných záujmov. Spor medzi Budapešťou, Bruselom a Kyjevom tak naďalej brzdí schválenie 90-miliardovej pôžičky.
Orbán hovorí o morálnej správnosti
Na správu predsedu Európskej rady Antónia Costu, ktorú predniesol v pléne Európskeho parlamentu, reagoval Viktor Orbán prostredníctvom sociálnych sietí veľmi jednoznačne. Postoj Maďarska je podľa neho právne opodstatnený, morálne správny a politicky rozumný.
Costa pritom na pôde europarlamentu dôrazne upozornil na nutnosť vytvorenia finančného a technického rámca pre urýchlenú obnovu poškodeného ropovodu. Túto opravu prisľúbil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v najbližších týždňoch. Predseda Európskej rady zároveň ostro varoval, že nákupom ruských energií Európska únia v konečnom dôsledku financuje samotnú vojnu, čo označil za politicky neprijateľné vydieranie. Doplnil tiež, že nikto nemôže vydierať Úniu alebo ju využívať ako nástroj domácej volebnej kampane.
Zablokované miliardy pre Kyjev
Budapešť však zo svojich požiadaviek zatiaľ nemieni ustúpiť. Orbán trvá na svojom tvrdom vete, ktoré bráni schváleniu masívnej 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Dôvodom tohto blokovania sú pretrvávajúce spory s Kyjevom o plynulé dodávky ropy cez strategický ropovod Družba. Maďarský premiér pred príchodom na zasadnutie Európskej rady v Bruseli jasne deklaroval, že svoje veto je ochotný stiahnuť až po okamžitom obnovení týchto kľúčových dodávok. „Sme pripravení podporiť Ukrajinu, keď dostaneme našu ropu, ktorú nám blokujú. Dovtedy nevidím žiadne rozhodnutie, ktoré by bolo pre Ukrajinu priaznivé,“ uzavrel rázne maďarský predseda vlády.