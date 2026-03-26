Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu prebiehajú výrazne rýchlejšie, než sa pôvodne plánovalo. Jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff zároveň hovorí o jasných náznakoch, že Teherán sa napokon podarí presvedčiť k uzavretiu vzájomnej dohody. K uvoľneniu napätia by mal prispieť aj tajný 15-bodový plán a nedávne gesto dobrej vôle v strategickom Hormuzskom prielive.
Vojenská misia napreduje v predstihu
Šéf Bieleho domu zhodnotil aktuálnu bezpečnostnú situáciu na vôbec prvom zasadnutí svojho kabinetu od začiatku izraelsko-amerického konfliktu s Iránom. „Odhadovali sme, že dosiahnutie našej misie bude trvať približne štyri až šesť týždňov. Po 26 dňoch sme mimoriadne vpred oproti pôvodnému plánu,“ povedal Donald Trump pred členmi svojej administratívy.
Tajný plán cez Pakistan a hrozba deštrukcie
Vyslanec Steve Witkoff na zasadnutí oficiálne potvrdil, že Washington poslal do Teheránu prostredníctvom pakistanskej vlády špecifický 15-bodový plán. Následne podľa jeho slov došlo aj k neoficiálnym rozhovorom s Iránom, ktorých presný obsah by mal z taktických dôvodov zostať prísne dôverný.
„Uvidíme, kam to presne povedie a či dokážeme Irán presvedčiť, že toto je zlomový bod a pre nich jednoducho neexistujú dobré alternatívy okrem smrti a deštrukcie. Máme jasné náznaky, že je to možné,“ uviedol rázne Witkoff s tým, že prípadná dohoda by bola v konečnom dôsledku dobrá nielen pre Irán, ale aj pre stabilitu celého blízkovýchodného regiónu. Podľa informácií z iránskych štátnych médií už Teherán svoju odpoveď na navrhovaný plán do Washingtonu v stredu večer odoslal a momentálne čaká na americkú reakciu.
Gesto dobrej vôle a darček pre USA
Samotný Trump v súvislosti s prebiehajúcimi neoficiálnymi rozhovormi spomenul aj konkrétny vojenský a ekonomický ústupok. Iránski predstavitelia podľa neho nedávno umožnili desiatim ropným tankerom plaviacim sa pod pakistanskou vlajkou bezpečne prejsť cez strategický Hormuzský prieliv. Americký prezident tento krok priamo označil za vítané gesto dobrej vôle. Podľa analytikov toto vyjadrenie zrejme priamo súvisí s jeho nedávnym a doteraz nejasným vyhlásením o tom, že Irán dal Spojeným štátom nečakaný darček.