Ukrajina aj napriek prebiehajúcemu vojnovému konfliktu na Blízkom východe naďalej dostáva kľúčové vojenské vybavenie. Ubezpečil o tom generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Spojenci podľa jeho slov do Kyjeva plynulo posielajú najmä kriticky dôležitú muníciu pre systémy protivzdušnej obrany, pričom európske štáty vyzval na okamžité naštartovanie vlastného zbrojárskeho priemyslu a výstavbu nových tovární.
Zbrane platí Európa, dodáva Amerika
Šéf Aliancie vníma súčasný vývoj zbrojných dodávok na vojnou zmietanú Ukrajinu pozitívne. „Dobrou správou je, že na Ukrajinu naďalej smeruje nevyhnutné vybavenie,“ poznamenal Mark Rutte s tým, že vojenské balíky aktuálne obsahujú aj špičkové rakety do pokročilých systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré ukrajinská armáda na ochranu svojich miest nevyhnutne potrebuje.
Tieto kľúčové zbrane sa v súčasnosti poskytujú predovšetkým v rámci špeciálnej iniciatívy PURL. Ide o mechanizmus, ktorý umožňuje plynulo dodávať Kyjevu americké vojenské vybavenie financované priamo európskymi štátmi. Podľa Rutteho bolo práve cez tento logistický program doteraz dodaných už 75 percent rakiet používaných batériami Patriot a až 90 percent munície pre iné systémy ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Výzva na budovanie nových tovární
Generálny tajomník NATO však zároveň dôrazne vyzval všetky európske krajiny, aby sa v budúcnosti nespoliehali len na americké logistické linky a urýchlene zvýšili svoju vlastnú výrobnú kapacitu v oblasti protivzdušnej obrany. „Musia vytvoriť ďalšie výrobné linky a otvoriť nové továrne. Peniaze na to sú,“ vyhlásil rázne Rutte na margo európskeho obranného priemyslu.
Jeho diplomatické ubezpečenia prichádzajú v čase veľkej geopolitickej neistoty. Samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj totiž v uplynulom období už viackrát verejne upozornil na obrovské riziká, ktoré eskalujúca vojna na Blízkom východe predstavuje pre jeho krajinu. Opakovane varoval svetových lídrov pred možným kritickým znížením dodávok zbraní a celkovým ohrozením mierového procesu s Ruskom.