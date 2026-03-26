Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) rázne vyzýva ministra obrany Roberta Kaliňáka na okamžité odstúpenie z funkcie. Dôvodom je podľa nich bezprecedentné zlyhanie pri ochrane strategických zbrojných objektov štátu. Do prísne stráženého areálu štátnej zbrojovky v Dubnici nad Váhom totiž nepozorovane prenikla dvojica youtuberov, ktorá sa tam mala nerušene pohybovať dlhé hodiny.
Šesť hodín v prísne stráženom objekte
Šokujúce informácie o narušení bezpečnosti v štátnom podniku priniesol denník Pravda, ktorý upozornil na zverejnené videá dvojice mladých youtuberov. Tí sa mali neuveriteľných šesť hodín voľne a úplne nerušene pohybovať nielen po samotnom rozľahlom areáli zbrojovky, ale podzemnými chodbami sa údajne dostali až do bezprostrednej blízkosti rozpracovaných vojenských húfnic.
„Ide o firmu ZTS - Špeciál vlastnenú štátom a jej areál. Areál, kde sa primárne vyrábajú kanóny, delá, húfnice, ale začali sa tam vyrábať aj mínomety. Do týchto priestorov vnikli youtuberi a strávili tam niekoľko hodín. Do priestorov, ktoré majú patriť k tým najstráženejším,“ zdôraznil na štvrtkovej tlačovej konferencii líder PS Michal Šimečka.
Výzva na vyvodenie politickej zodpovednosti
Podľa informácií, ktorými disponuje opozičné hnutie, navyše nejde o ojedinelý incident a k podobným prienikom cudzích a nepovolaných osôb do vojenských objektov malo dochádzať aj v minulosti. „Tieto vniknutia sa diali aj v minulosti. Napriek tomu ministerstvo obrany nedokázalo urobiť nápravu a ochrániť naše zbrojné sklady a areály, kde sa vyrábajú a skladujú zbrane,“ skonštatoval ostro Šimečka. Od ministra obrany preto očakáva okamžité vyvodenie politickej zodpovednosti a demisiu.
Zvolávajú mimoriadny výbor
Na vážny bezpečnostný incident už reagujú aj príslušné kontrolné orgány parlamentu. Šéf parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáš Valášek avizuje, že k tejto mimoriadne citlivej téme okamžite zvoláva mimoriadne zasadnutie výboru. Opozícia tam bude od kompetentných zástupcov štátu žiadať jasné vysvetlenia, ako mohlo k takémuto fatálnemu zlyhaniu strážnej služby v strategickom podniku vôbec dôjsť.