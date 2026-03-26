Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred používaním troch kuchynských pomôcok, ktoré môžu ohroziť zdravie spotrebiteľov. SOI o tom informovala na svojom webe.
Inšpekcia upozornila na tri kuchynské mixéry, pri používaní ktorých hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom. Dva z nich navyše môžu spôsobiť požiar.
Smoothie mixér teesa
- Model: TSA3535
- Pôvod: Poľsko
- Popis: Mixér na miešanie a mixovanie potravín. Napája sa pomocou kábla, telo je vyrobené z kovu a plastu sivo-čiernej farby. Na návlečke na kábli sú uvedené informácie o výrobcovi a technické parametre.
- Balenie: Kartónový obal s návodom v slovenčine.
Pri používaní mixéra teesa hrozí úraz; Foto: soi.sk
Podľa SOI pri používaní mixéra hrozí úraz elektrickým prúdom. Problémom je nedostatočné konštrukčné vyhotovenie a porušenie izolácie vnútorných vodičov.
„Mixér má aj ďalší technický nedostatok, ktorý by mohol zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov, a to nedostatočnú ochranu proti preniknutiu vlhkosti na miesta, kde by mohli vzniknúť elektrické a mechanické poruchy.“
Mixér Mr.Magic
- Model: MB1001-1ABC
- Pôvod: Nemecko
- Popis: Mixér na miešanie a mixovanie potravín, napája sa pomocou kábla. Telo je vyrobené z plastu sivo-čiernej farby. Na tele sa nachádza štítok s informáciami o výrobcovi a technickými parametrami.
- Balenie: Kartónový obal s návodom v slovenčine.
Podľa SOI pri používaní mixéra hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a vznik požiaru. Problémom je nedostatočné konštrukčné vyhotovenie, kvôli ktorému môže vlhkosť preniknúť do citlivých častí mixéra.
Mixér Mr.Magic môže spôsobiť úraz alebo požiar; Foto: soi.sk
Mixér PRIMERA NUTRILIFE
- Model: CBL-206
- Pôvod: Čína
- Popis: Mixér na miešanie a mixovanie potravín. Napája sa pomocou kábla, telo je vyrobené z kovu a plastu sivo-čiernej farby. Informácie o výrobcovi sú uvedené na štítku na spodnej strane mixéra.
- Balenie: Kartónový obal s návodom v slovenčine.
Aj pri tomto mixéri SOI varuje pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru. Problémom je nedostatočné konštrukčné vyhotovenie, kvôli ktorému môže vlhkosť preniknúť do citlivých častí mixéra.
Mixér PRIMERA NUTRILIFE môže spôsobiť úraz alebo požiar; Foto: soi.sk
Ak ich máte, nepoužívajte ich, varuje SOI
SOI označila všetky tri mixéry za nebezpečné. Výrobky preto nariadili stiahnuť z trhu. V prípade, že ste si niektorý z nich kúpili, máte možnosť vrátiť ich predajcovi, ktorý vám za ne ponúkne finančnú kompenzáciu, opravu alebo výmenu za výrobok v rovnakej kategórii a v podobnej cene.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.
Z trhu sťahujú aj naberačku na špagety
Nevyhovujúci kuchynský výrobok na trhu zistil aj Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ten v piatok (20. marca) upozornil na nevyhovujúcu naberačku na špagety, pri ktorej sa zistila hodnota migrácie niklu prekračujúca maximálny povolený limit.
„ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.“
Ozrejmil, že riziko z migrácie niklu z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami pre bežnú populáciu je nízke, avšak u osôb trpiacich alergiou na nikel môže predstavovať zdravotný problém. „Akútna toxicita je nízka, avšak z dlhodobého hľadiska je potrebné vyhýbať sa akýmkoľvek výrobkom, z ktorých môže nikel potenciálne migrovať,“ dodal ÚVZ.