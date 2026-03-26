Energie sa postupne stávajú jedným z najdôležitejších kritérií pri rozhodovaní investorov o umiestnení svojich prevádzok.
Energetika a konkurencieschopnosť idú ruka v ruke, uviedla na štvrtkovej konferencii Energia pre udržateľné podnikanie organizovanej Americkou obchodnou komorou na Slovensku ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
„Pokiaľ v minulosti zohrávali veľkú úlohu daňové a odvodové zaťaženia jednotlivých krajín, dnes, keď prichádza investor do každej jednej krajiny a chce investovať, tak sa pýta, či máme dostupnosť energií, či sme sebestační vo výrobe elektrickej energie, či kapacita prenosovej a distribučnej sústavy bude stačiť na jeho potreby,“ povedala Saková.
Ministerka pripomenula, že Slovensko má v súčasnosti jednu z najčistejších výrob energie na svete, keďže prevažná časť sa vyrába z jadra a vo vodných elektrárňach. Zároveň plánuje ďalšie bezemisné jadrové zdroje v Jaslovských Bohuniciach a vyberajú sa vhodné lokality na umiestnenie malých modulárnych reaktorov.
Ako výzvu do budúcnosti vidí Saková v príprave novej generácie, ktorá sa bude venovať energetike. „Pokiaľ si nevychovávame generáciu, ktorá sa bude venovať energetike a ktorá sa bude venovať inováciám a novým technológiám, ktoré budú veľmi markantnou súčasťou nášho hospodárstva v budúcich rokoch, tak určite nebudeme úspešní,“ dodala ministerka.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vidí problém pri nových investíciách najmä v dĺžke konaní pri povoľovaní nových prevádzok. „To, čo je najkľúčovejšie, je, že či trvajú povolenia 5 - 10 rokov, či vôbec je nejaký harmonogram alebo nie,“ upozornil Taraba.
Minister sa dotkol aj cien energií, ktoré sú na Slovensku napriek bezemisnej výrobe vysoké. „Ako máme my obhajovať silu nášho ťažkého priemyslu, keď napriek tomu, že máme najčistejší elektrický faktor, tak na druhej strane ceny elektriny sú také, aké sú a Európska únia objektívne vyháňa priemysel?“ pýta sa. Dekarbonizácia ťažkého priemyslu v Európe si podľa neho vyžiada výstavbu 140 nových jadrových reaktorov. „Keď tu chceme niečo vyrábať a chceme novú vlnu investícií, bez nových zdrojov elektriny to nepôjde,“ dodal Taraba.