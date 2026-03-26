Slovenská akadémia vied (SAV) zásadne odmieta útoky splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ktoré sú systematicky cielené na jej vedcov s úmyslom spochybniť ich odbornú expertízu a integritu.
SAV to uviedla v reakcii na štvrtkové vyjadrenie Kotlára, že analýza SAV je verejnosti prezentovaná ako údajne konečný a nespochybniteľný dôkaz o bezpečnosti a biologickej irelevantnosti zistení týkajúcich sa mRNA vakcín. Podľa Kotlára analýza nie je bezvýhradne akceptovaná ani v odbornom prostredí.
„Analýza vakcín uskutočnená v Slovenskej akadémii vied s použitím viacerých nezávislých metód realizovaných v súlade s akceptovanými vedeckými štandardmi prešla rigoróznym recenzným konaním a je publikovaná v rešpektovanom vedeckom časopise. Odborná diskusia je prirodzenou súčasťou vedeckého procesu, ale prezentovanie konkrétneho odlišného názoru známeho odporcu vakcín ako spochybnenie celosvetového vedeckého konsenzu je nekorektné,“ uviedol v stanovisku hovorca SAV Jozef Bednár.
Akadémia rovnako považuje za nevhodné spájať vedecké analýzy vakcín s právnymi spormi. „Apelujeme na to, aby sa zastavilo nepodložené znevažovanie vedeckých a regulačných inštitúcií,“ poznamenala.
Splnomocnenec vlády Kotlár dôrazne odmieta spôsob, akým je verejnosti prezentovaná analýza SAV ako údajne konečný a nespochybniteľný dôkaz o bezpečnosti a biologickej irelevantnosti zistení týkajúcich sa mRNA vakcín. Takéto tvrdenia považuje za neodborné a zavádzajúce. Analýza SAV podľa jeho slov nie je bezvýhradne akceptovaná ani v odbornom prostredí a bola predmetom zásadnej kritiky zo strany medzinárodne pôsobiaceho vedca Kevina McKernana, ktorý sa podieľal na vývoji prvých technológií na sekvenovanie ľudského genómu v rámci projektu Human Genome Project. Ten podľa Kotlára poukazoval pri analýze najmä na vážne metodické nedostatky.
Inštitúcie SAV, ktoré predmetnú analýzu vypracovali, podľa neho nedisponujú špecializovanou certifikáciou na kvantitatívnu analýzu reziduálnej DNA vo vakcínach a nemali v tejto oblasti preukázateľnú predchádzajúcu prax. Splnomocnenec zároveň poukázal na to, že otázky transparentnosti, bezpečnosti a pravdivosti informácií o vakcínach proti COVID-19 nie sú len predmetom odbornej diskusie, ale aj vážnych právnych sporov na medzinárodnej úrovni.
SAV vykonala analýzu vakcín proti COVID-19. O jej vykonanie požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na tvrdenia Kotlára o tom, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa podľa inštitúcie nepreukázali.