Rusko vo štvrtok uviedlo, že zadrží každého, kto bude protestovať proti rozsiahlym odstávkam internetových služieb v krajine. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Ruská metropola v stredu oficiálne zrušila trojtýždňové obmedzenie prístupu na mobilný internet – opatrenie, ktoré Kremeľ predtým označil za „nevyhnutné“ z bezpečnostných dôvodov. Kvalita pripojenia v mnohých častiach mesta však zostáva nízka.
V rôznych ruských oblastiach už niekoľko mesiacov vypínajú mobilné internetové služby, pričom predstavitelia tvrdia, že je to v snahe zmariť ukrajinské protiútoky dronmi, ktoré sa údajne pripájajú k lokálnym poskytovateľom dát.
Ministerstvo vnútra vo štvrtok vydalo varovanie týkajúce sa účasti na „nepovolených verejných podujatiach“ s odvolaním sa na údajný nárast výziev na organizovanie zhromaždení. „Všetky pokusy uskutočniť takéto podujatia budú okamžite potlačené, a ich organizátori a účastníci budú zadržaní,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu.
Ruské úrady dlhodobo zakazujú demonštrácie, pripomína AFP. Organizátori musia vopred získať povolenie od miestnych orgánov na akékoľvek verejné zhromaždenie, pričom takéto žiadosti prakticky vždy zamietajú.
Od vyslania vojakov na Ukrajinu koncom februára 2022 Rusko ešte sprísnilo svoje pravidlá voči prejavom verejnej nespokojnosti a postavilo kritikov Kremľa a ruskej armády mimo zákon na základe prísnej legislatívy o vojenskej cenzúre.
Úrady v juhoruskom meste Krasnodar najprv schválili verejný protest proti výpadkom internetu na tento víkend, neskôr však povolenie zrušili. Aj ďalšie ruské mestá odmietli žiadosti o usporiadanie verejných zhromaždení.
V Rusku pritom k výpadkom internetu dochádza súčasne s obmedzeniami populárnych aplikácií na odosielanie správ WhatsApp a Telegram, ktoré boli v posledných mesiacoch bez šifrovanej siete (VPN) sotva použiteľné. Moskva totiž vyzýva Rusov, aby namiesto týchto aplikácií používali štátom podporovanú platformu Max.
Kritici tvrdia, že tieto opatrenia sú pokusom Kremľa o zintenzívnenie online kontroly a dohľadu, píše AFP. Hromadné odstávky internetu v Moskve vyvolali frustráciu u miestnych obyvateľov aj firiem, pričom znemožnili fungovanie taxislužieb a donáškových služieb, či dokonca platobných terminálov v obchodoch.
Počas týchto odstávok naopak prudko stúpol predaj papierových máp, pagerov a vysielačiek.