Slovensko urobí všetko pre to, aby Moldavsko oficiálne postúpilo v rokovaniach o vstupe do Európskej únie (EÚ).
Počas oficiálnej návštevy moldavskej prezidentky Maie Sanduovej v Bratislave to počas spoločného vyhlásenia uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Slovensko podľa neho podporuje Moldavsko, aby sa do niekoľkých rokov stalo členom EÚ, pričom Slovensko ponúka aj svoju expertízu. Pellegrini si myslí, že Moldavsko bolo svedkom mnohých reforiem, čím dokázalo, že spĺňa podmienky, aby bol jeho proces vstupu do EÚ čo najrýchlejší.
„Slovensko je na strane Moldavska, Slovensko je na strane rozširovania Európskej únie a Slovensko urobí všetko pre to, aby Moldavsko oficiálne postúpilo v týchto rokovaniach a čo najskôr sa dostalo na cestu, ktorá ho privedie v konečnom dôsledku do niekoľkých rokov medzi členské krajiny Európskej únie,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že slovenskí experti už pomáhajú Moldavsku v prístupovom procese. EÚ sa podľa neho musí vyvarovať chýb, keď by tento proces umelo zdržiavala a dávala falošné prísľuby budúcim členským krajinám vrátane Moldavska. „Ak budeme tento proces predlžovať, môžeme tak stratiť podporu domáceho obyvateľstva v tento projekt,“ zdôraznil slovenský prezident.
Sanduová potvrdila zväčšujúci sa obchod Moldavska s EÚ. Rozširovanie Únie považuje za strategickú záležitosť. „Každá krajina, ktorá sa pripojí k Európskej únii, túto európsku rodinu urobí silnejšou,“ zdôraznila moldavská prezidentka a poďakovala sa Pellegrinimu za podporu v európskej integrácii.