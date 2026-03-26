Sociálna poisťovňa (SP) zvyšuje viac ako 155.000 starobných a predčasných starobných dôchodkov.
Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2025. Poisťovňa toto zvýšenie vykoná automaticky a nie je potrebné oň žiadať.
„Tí poberatelia dôchodkov, ktorých sa uvedená zmena týka, dostanú o zvýšení sumy dôchodku písomnú informáciu. Zvýšený dôchodok dostanú v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2026,“ informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Žiadosť netreba podávať
Zdôraznil, že pracujúcim dôchodcom, ktorí boli dôchodkovo poistení v roku 2025, poisťovňa penzie zvýši automaticky, bez osobitnej žiadosti. Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodla SP v marci so spätnou platnosťou od 1. januára 2026.
Celkovo sa zvýšenie týka 155.822 dôchodcov. „Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate im Sociálna poisťovňa doručí poštou, a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia zašle do ich aktivovanej elektronickej schránky,“ doplnil Kontúr.