Polícia realizuje od skorých ranných hodín zásah v Spišskej Novej Vsi v rámci akcie s krycím názvom Otrok. Zadržala dve podozrivé osoby. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
„Vo štvrtok v čase o 6.00 h boli v meste Spišská Nová Ves zadržané dve podozrivé osoby, pričom obe osoby sú štátni príslušníci Slovenskej republiky,“ spresnil Hájek. Objasnil, že v rámci procesných úkonov bola súčasne vykonaná aj domová prehliadka.
Dodal, že zásah vykonala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ za súčinnosti Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.
„V súčasnosti prebiehajú ďalšie potrebné procesné úkony v zmysle Trestného poriadku. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je aktuálne možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol hovorca.
Prebieha aj akcia Databáza
Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PPZ) realizuje akciu Databáza pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ). TASR o tom informovala hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová.
„Na základe príkazu Špecializovaného trestného súdu sa aktuálne vykonávajú prehliadky iných priestorov v jednej z obchodných spoločností v Košiciach a Rožňave,“ uviedla Vilhanová s tým, že viac informácií poskytne, hneď ako to procesná situácia umožní.