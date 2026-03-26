Česká automobilka Škoda Auto, ktorá patrí pod koncern Volkswagen, do polovice tohto roka ukončí predaj svojich vozidiel v Číne.
Spoločnosť v stredu (25. 3.) oznámila, že v reakcii na výrazné zmeny na tamojšom trhu prehodnocuje svoju medzinárodnú stratégiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čína bola pre Škodu dlhé roky jej najväčším trhom. V rokoch 2016 až 2018 tam predávala viac ako 300.000 vozidiel ročne, v minulom roku však odbyt klesol na iba 15.000 kusov. Škoda uviedla, že v rámci novej stratégie sa plánuje zamerať na posilnenie prítomnosti značky v Indii a juhovýchodnej Ázii, kde spoločnosť v roku 2025 zaznamenala rast. Materská skupina Volkswagen v Číne už niekoľko rokov čelí silnému tlaku domácich konkurentov, ako sú BYD a Geely. Na rozdiel od Škody koncern a jeho dcérska spoločnosť Audi veria, že v Číne opäť získajú stratené pozície prostredníctvom širokej ponuky nových modelov a rozširovania miestnej výroby, napísala agentúra Reuters.
Škoda Auto v minulom roku dosiahla najlepšie finančné výsledky vo svojej histórii. Prevádzkový zisk firmy v roku 2025 vzrástol o 8,6 % na 2,5 miliardy eur. Tržby výrobcu áut sa zvýšili o 8,3 % na rekordných 30,1 miliardy eur. Globálny odbyt značky prvýkrát za šesť rokov prekročil hranicu jedného milióna vozidiel.