Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko a severokórejský vodca Kim Čong-un podpísali v Pchjongjangu novú zmluvu o priateľstve a spolupráci. Lídri oboch medzinárodne izolovaných štátov hovoria o vstupe do zásadne novej fázy vzájomných vzťahov. Lukašenko počas svojej ostro sledovanej návštevy zároveň vyzval na užšiu spoluprácu nezávislých krajín pri ochrane vlastnej suverenity pred vplyvnými západnými mocnosťami.
Ochrana suverenity a kritika Západu
Rozvoj bilaterálnych vzťahov priamo nadväzuje na historické väzby z čias Sovietskeho zväzu, ktoré podľa Lukašenka neboli nikdy prerušené. „Dnes, vďaka komplexnému a stabilnému rozvoju, vstupujeme do zásadne novej fázy,“ poznamenal bieloruský prezident krátko po podpise strategickej zmluvy.
Zároveň zdôraznil, že nezávislé krajiny musia v súčasnosti oveľa užšie spolupracovať, aby dokázali ochrániť svoju suverenitu a zlepšiť blahobyt svojich občanov. Podľa jeho slov je takýto spoločný postup nevyhnutný najmä v čase, keď vplyvné štáty sveta otvorene ignorujú a porušujú normy medzinárodného práva. Analytici sa zhodujú, že týmito slovami priamo narážal na politiku Spojených štátov amerických a Izraela.
Úcta padlým vojakom a bývalým lídrom
Súčasťou oficiálneho programu bieloruskej hlavy štátu bola aj návšteva známeho Paláca slnka Kumsusan. V tomto rozľahlom mauzóleu vzdal Lukašenko úctu zosnulým severokórejským vodcom. Na miesto položil nielen kôš s kvetmi vo svojom vlastnom mene, ale aj špeciálnu kyticu, ktorú do Pchjongjangu poslal ruský prezident Vladimir Putin. Kroky bieloruskej delegácie následne smerovali aj k pamätníku venovanému padlým vojakom Sovietskeho zväzu, kde Lukašenko rovnako položil spomienkový veniec.
Desiatka nových strategických zmlúv
Oficiálnu dvojdňovú návštevu inicioval priamo Kim Čong-un, ktorý Alexandra Lukašenka do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) osobne pozval. Ako už pred samotnou cestou avizoval bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov, očakáva sa, že lídri oboch štátov by mali počas týchto diplomatických rokovaní celkovo podpísať približne desať rôznych dohôd a memoránd. Tie by mali výrazne posilniť ich vzájomnú hospodársku a politickú spoluprácu v čase prísnych medzinárodných sankcií.