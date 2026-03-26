Americký viceprezident J. D. Vance plánuje začiatkom apríla mimoriadne dôležitú zahraničnú cestu. Smerovať by mal priamo do Budapešti, a to len niekoľko dní pred napätými maďarskými parlamentnými voľbami. Hoci Biely dom zatiaľ oficiálny program nepotvrdil, uniknuté dokumenty americkej diplomacie naznačujú, že pôjde o najvyššiu návštevu z USA u našich južných susedov za takmer dvadsať rokov.
Otvorená podpora pre Orbána
Zámery americkej administratívy sú v tomto predvolebnom období pomerne čitateľné. Pripravovaná návšteva viceprezidenta v termíne od 7. do 8. apríla má podľa uniknutých informácií slúžiť predovšetkým na jasné vyjadrenie politickej podpory pre súčasného maďarského premiéra Viktora Orbána. Parlamentné voľby, v ktorých obhajuje svoj dlhoročný mandát, sa uskutočnia už 12. apríla.
Viktora Orbána pritom len nedávno otvorene a verejne podporil aj samotný americký prezident Donald Trump. Vo svojom utorkovom príspevku na sociálnej sieti ho neváhal označiť za „skutočne silného a vplyvného lídra“, pričom priamo vyzval maďarských voličov, aby mu vo voľbách odovzdali svoj hlas. Samotná Vanceova kancelária na novinárske žiadosti o komentár bezprostredne nereagovala.
Najvyššia návšteva po dvoch dekádach
Očakávaná cesta J. D. Vancea do Budapešti má aj nezanedbateľný diplomatický rozmer. Ak sa jeho program definitívne potvrdí, pôjde o najvyššie postaveného amerického predstaviteľa na návšteve Maďarska od roku 2006. Vtedy do krajiny zavítal vtedajší prezident George W. Bush. Oživenie americko-maďarských vzťahov pod novou republikánskou administratívou potvrdzuje aj fakt, že len v polovici februára pricestoval do Maďarska aj súčasný americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.