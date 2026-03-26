Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najnovšom rozhovore vyhlásil, že Spojené štáty podmieňujú poskytnutie povojnových bezpečnostných záruk odovzdaním celého regiónu Donbas Rusku. Podľa jeho slov americký prezident Donald Trump vyvíja na Kyjev čoraz väčší tlak v snahe rýchlo ukončiť štvorročnú vojnu, a to najmä pre vlastný eskalujúci konflikt s Iránom na Blízkom východe. Zelenskyj zároveň varoval pred nebezpečnou spravodajskou hrou medzi Moskvou a Teheránom.
Tlak z Washingtonu a ústupky v Donbase
Americká administratíva sa v súčasnosti podľa ukrajinského lídra sústreďuje predovšetkým na svoj vlastný konflikt s Iránom. Tento faktor podľa neho priamo ovplyvňuje aj postoj Bieleho domu k vojne na Ukrajine, ktorú vyvolala ruská invázia ešte v roku 2022. „Blízky východ má na prezidenta Trumpa určite vplyv a myslím si, že aj na jeho ďalšie kroky. Prezident Trump podľa môjho názoru, žiaľ, stále presadzuje stratégiu, v rámci ktorej vyvíja väčší tlak na ukrajinskú stranu,“ zhodnotil situáciu Zelenskyj.
Pre udržanie mieru po prípadnom skončení bojov Kyjev dlhodobo požaduje pevné bezpečnostné záruky od svojich medzinárodných partnerov. V tejto otázke však prezident podľa vlastných slov narazil na tvrdé podmienky. „Američania sú pripravení finalizovať tieto záruky na najvyššej úrovni, akonáhle bude Ukrajina pripravená stiahnuť sa z Donbasu,“ prezradil. Vzápätí však varoval, že takýto krok by znamenal odovzdanie silných obranných pozícií Rusku, čo by ohrozilo bezpečnosť nielen samotnej Ukrajiny, ale v širšom zmysle aj celej Európy.
Spravodajské hry a drony s ruskými súčiastkami
Ukrajinský prezident ďalej tvrdí, že Kremeľ sa aktívne snaží využiť blízkovýchodný konflikt vo svoj prospech. Moskva údajne počíta so scenárom, že Washington postupne stratí záujem o sprostredkovanie mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou a úplne od nich odstúpi.
Zelenskyj navyše upozornil na mimoriadne nebezpečnú spoluprácu dvoch spojencov – Rusko má podľa neho zdieľať spravodajské informácie o pozíciách amerických síl na Blízkom východe priamo s Iránom. Washingtonu pritom Moskva mala ponúknuť, že s touto praktikou prestane, ak USA odstrihnú Ukrajinu od svojich spravodajských informácií. Kremeľ sa podľa neho podieľa aj na útokoch v regióne, keďže iránske drony útočiace na americké vojenské zariadenia na Blízkom východe obsahujú ruské súčiastky.
Ukrajinské know-how pre krajiny Perzského zálivu
Ukrajina už roky odoláva neustálym útokom iránskych dronov typu Šáhid, vďaka čomu získala cenné vojenské skúsenosti. Po vypuknutí aktuálneho konfliktu na Blízkom východe preto Kyjev začal aktívne pomáhať krajinám Perzského zálivu, vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov, v boji proti tomuto typu bezpilotných lietadiel. Zelenskyj dúfa, že Ukrajina vďaka tomuto cennému know-how uzavrie dlhodobé dohody s viacerými štátmi, čím by mohla získať nevyhnutné finančné prostriedky na vlastnú výrobu stíhačov dronov alebo na nákup munície pre protivzdušnú obranu.