Súdna porota v Los Angeles vyniesla prelomový verdikt, podľa ktorého boli populárne platformy Instagram a YouTube úmyselne navrhnuté tak, aby u detí a mládeže vyvolávali ťažkú závislosť. Technologické giganty Meta a Google musia 20-ročnej žalobkyni zaplatiť odškodné v celkovej výške šesť miliónov dolárov. Tento ostro sledovaný prípad môže spustiť lavínu stoviek ďalších podobných žalôb a navždy zmeniť fungovanie technologického priemyslu.
Závislosť od útleho detstva
Civilnú žalobu v Kalifornii podala 20-ročná žena, v súdnych dokumentoch označovaná len ako Kaley G. M., ktorá obvinila najväčšie technologické firmy zo zámerného vytvárania vysoko návykového dizajnu. Porota dospela k jednoznačnému záveru, že prevádzkovatelia sociálnych sietí dostatočne neinformovali mladistvých používateľov o hroziacich rizikách a ich nedbalý prístup priamo prispel k ujme na zdraví žalobkyne.
Samotná Kaley je intenzívnou používateľkou sociálnych sietí už od útleho detstva. Platformu YouTube začala sledovať ako šesťročná, na Instagram sa pripojila v jedenástich rokoch a neskôr k nim pribudli aj Snapchat a TikTok. V súčasnosti trpí vážnymi duševnými problémami, ktoré priamo pripisuje svojej dlhoročnej závislosti od týchto digitálnych služieb.
Šesť miliónov a represívne tresty
Rozhodnutie amerického súdu predstavuje absolútny právny prelom. Súd poškodenej žene najskôr priznal základné odškodné vo výške troch miliónov dolárov. Porota pritom pridelila spoločnosti Meta 70-percentnú zodpovednosť, zaplatí tak 2,1 milióna dolárov. Zvyšných 30 percent, teda 900-tisíc dolárov, jej musí uhradiť spoločnosť Google.
V druhej fáze procesu však porotcovia zašli ešte ďalej a dospeli k záveru, že obe nadnárodné spoločnosti konali doslova so zlými úmyslami a dopustili sa utláčania či podvodu. Meta aj Google tak dostali príkaz zaplatiť ďalšie tri milióny dolárov v rámci takzvaných represívnych škôd, ktoré sa medzi firmy rozdelia rovnakým percentuálnym pomerom ako pôvodné odškodné.
Giganti nesúhlasia, prídu odvolania
Pôvodná žaloba sa týkala aj ďalších populárnych sietí Snapchat a TikTok. Tieto dve platformy sa však ešte pred samotným začiatkom procesu dokázali so žalobkyňou dohodnúť na mimosúdnom vyrovnaní, ktorého finančné podmienky zostávajú prísne utajené. Odsúdená spoločnosť Meta vo svojom oficiálnom stanovisku uviedla, že s verdiktom poroty „úctivo nesúhlasí“. Rovnako odmietavý postoj zaujal aj hovorca Google José Castaňeda. „Tento prípad nepochopil platformu YouTube, ktorá je zodpovedne vybudovanou streamovacou platformou, nie sociálnou sieťou,“ bránil sa zástupca technologického gigantu. Obe usvedčené spoločnosti už avizovali, že sa proti prelomovému rozsudku okamžite odvolajú.