Hasiči v týchto chvíľach bojujú s rozsiahlym požiarom v obci Zvončín neďaleko Trnavy. Plamene podľa predbežných informácií zachvátili priestory miestnej firmy zameranej na recykláciu plastov. Mimoriadna udalosť so sebou prináša aj hustý čierny dym, ktorý sa šíri do širokého okolia. Samosprávy už vyzvali obyvateľov na opatrnosť.
Zásah viacerých hasičských jednotiek
Na mieste závažného incidentu aktuálne zasahuje hneď niekoľko profesionálnych aj dobrovoľných hasičských jednotiek, ktoré sa snažia dostať rozsiahle plamene pod kontrolu. Samotný požiar sprevádza stúpajúci hustý dym. Ten je pre mimoriadnu intenzitu horenia plastových materiálov jasne viditeľný nielen z tesnej blízkosti, ale aj z viacerých okolitých obcí a samotnej Trnavy.
Zatvorte okná a neriskujte
Zástupcovia obce Zvončín v reakcii na vážnu situáciu dôrazne prosia všetkých obyvateľov, aby v žiadnom prípade zbytočne neriskovali a držali sa v bezpečnej vzdialenosti od miesta požiaru. „Ak sa zdržiavate doma, pozatvárajte si okná,“ apelovalo vedenie samosprávy prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Potenciálne nebezpečný dym z horiacich plastov sa však poveternostnými vplyvmi rýchlo šíri aj do susedných obcí. Okolité samosprávy sa preto okamžite pridali k varovaniu a rovnako vyzývajú svojich občanov, aby si preventívne pozatvárali okná a dočasne úplne obmedzili vetranie.