Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu pricestoval na oficiálnu návštevu do severokórejskej metropoly Pchjongjang. Priamo na mieste ho s najvyššími štátnymi poctami privítal tamojší vodca Kim Čong-un. Cieľom tejto mimoriadne sledovanej dvojdňovej diplomatickej cesty je prehĺbenie vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami a podpis viacerých bilaterálnych dohôd.
Salvy, vlajky a pocta zosnulým lídrom
Celú bieloruskú delegáciu privítal Kim Čong-un pompéznou slávnostnou salvou zloženej z dvadsiatich jedných výstrelov. Ako informovali miestne štátne médiá, davy občanov Pchjongjangu a školákov popri tom mávali vlajkami oboch štátov, zatiaľ čo na mieste pochodovala elitná čestná stráž severokórejskej armády.
Alexandr Lukašenko následne navštívil známy Palác slnka Kumsusan v Pchjongjangu, kde sú natrvalo uložené telá niekdajších vodcov Severnej Kórey Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Nebohým lídrom vzdal úctu a v mauzóleu položil nielen kôš s kvetmi vo svojom vlastnom mene, ale prekvapivo aj špeciálnu kyticu, ktorú na miesto poslal ruský prezident Vladimir Putin.
Hľadanie spoločných strategických záujmov
Severokórejská strana zatiaľ neposkytla žiadne bližšie informácie o konkrétnom obsahu prebiehajúcich rokovaní medzi Lukašenkom a Kimom. Bieloruské úrady však už predtým avizovali, že hlavným cieľom návštevy je identifikovať kľúčové oblasti vzájomných záujmov a nájsť najsľubnejšie projekty na spoločnú implementáciu. Očakáva sa, že obaja lídri podpíšu hneď niekoľko dôležitých dohôd.
Bieloruského prezidenta do KĽDR osobne pozval tamojší vodca. Dvojica štátnikov sa naposledy osobne stretla v septembri 2025 v Pekingu počas veľkolepej vojenskej prehliadky. Ich aktuálne stretnutie v Pchjongjangu len potvrdzuje čoraz užšie diplomatické a politické väzby medzi týmito štátmi.