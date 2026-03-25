Severokórejskí robotníci, ktorých režim vysiela na ruské stavby, čelia podmienkam hraničiacim s novodobým otroctvom. Pracujú šestnásť hodín denne bez nároku na voľno, prežívajú v katastrofálnych hygienických podmienkach a po obrovských zrážkach pre štát im na mesiac zostáva v prepočte približne desať dolárov. Kým Kim Čong-unov režim na tomto systéme zarába stovky miliónov, Rusko si takto kompenzuje kritický nedostatok pracovnej sily spôsobený vojnou.
Drina a dlhová pasca namiesto zárobku
Šokujúce detaily o živote severokórejských pracovníkov priniesla správa ľudskoprávnej organizácie Global Rights Compliance so sídlom v Haagu. Dokument vznikol na základe hĺbkových rozhovorov s desiatkami Severokórejčanov, ktorí v súčasnosti alebo v nedávnej minulosti pracovali na stavbách v troch rôznych ruských mestách. Všetci zhodne opísali, že sú pod neustálym a prísnym dohľadom a nad svojimi príjmami nemajú absolútne žiadnu kontrolu.
Značná časť ich zarobených peňazí, v prepočte približne 700 dolárov, ide automaticky priamo štátu. Ak robotníci nesplnia kvóty a vznikne im nedoplatok, automaticky sa prenáša do nasledujúceho mesiaca, čím sa rýchlo ocitajú v bezvýchodiskovej dlhovej pasci.
Sprcha raz ročne a ignorovanie úrazov
Súčasťou tohto vykorisťovania sú aj doslova neznesiteľné životné podmienky. Pracovníci vypovedali, že musia prespávať v preplnených a nevykurovaných stavebných kontajneroch, ktoré sú zamorené švábmi a plošticami. K základnej hygiene, akou je sprcha, sa dostanú len výnimočne, často len raz alebo dvakrát do roka. Ruské vedenie stavieb ich zranenia a choroby zvyčajne úplne ignoruje. „Žijeme horšie ako dobytok,“ zhrnul krutú realitu jeden zo stavebných robotníkov.
Výnosný biznis pre režim a lacná sila pre Kremeľ
Podľa zverejnenej správy sú Severokórejčania v rámci tohto štátneho pracovného programu posielaní do celkovo štyridsiatich krajín sveta, čo izolovanému Pchjongjangu ročne prináša do štátnej pokladnice až 500 miliónov dolárov. Okrem stavebníctva drú aj v textilnom priemysle, zdravotníctve, IT sektore či v stravovacích službách. Severná Kórea je pritom jednou z najchudobnejších krajín sveta a tamojší priemerný príjem dosahuje len približne štyri percentá príjmu v susednej Južnej Kórei.
Spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom sa po vypuknutí vojny na Ukrajine ešte zintenzívnila. Juhokórejské spravodajské služby odhadujú, že v roku 2024 priviezli do Ruska viac ako desaťtisíc severokórejských pracovníkov, pričom v roku 2025 tento počet stúpol na zhruba 50-tisíc ľudí. Ruské úrady s nimi pritom počítajú aj pri obnove zničených ukrajinských či ruských území. Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Sergej Šojgu len nedávno potvrdil, že na pomoc pri obnove Kurskej oblasti bude naverbovaných ďalších 5-tisíc Severokórejčanov.