V prípade prípadnej pozemnej invázie zo strany Spojených štátov amerických je Irán pripravený otvoriť úplne nový vojenský front. Úder by mal smerovať na strategický prieliv Báb al-Mandab v Červenom mori, ktorý slúži ako kľúčová tepna pre svetové dodávky ropy a tovaru smerujúceho do Suezského prieplavu. S odvolaním sa na vysokopostavené armádne zdroje o tom informovali iránske štátne médiá s tým, že Teherán chystá pre svojich nepriateľov nečakané prekvapenie.
Prekvapenie v strategickej úžine
Podľa nemenovaného predstaviteľa armády je islamská republika pripravená na ráznu a radikálnu eskaláciu. „Ak sa nepriateľ pokúsi o pozemnú operáciu na iránskych ostrovoch alebo kdekoľvek inde na našom území, alebo ak sa bude snažiť privodiť Iránu straty prostredníctvom námorných manévrov v Perzskom a Ománskom zálive, otvoríme ďalšie fronty ako prekvapenie,“ citovali miestne médiá vojenský zdroj.
Hlavným terčom prípadnej odvety by sa tak stala jedna z najdôležitejších námorných trás sveta. „Prieliv Báb al-Mandab patrí medzi najstrategickejšie morské úžiny na svete a Irán má vôľu aj schopnosť predstavovať pre tento prieliv skutočne vážnu hrozbu,“ pokračoval zástupca armády s nepriamym varovaním pred obrovskými globálnymi ekonomickými dôsledkami.
Útok na infraštruktúru susedov
Do vyhrotenej vojenskej rétoriky sa zapojil aj predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Ten oficiálne vyhlásil, že podľa najnovších zistení spravodajských služieb plánujú nepriatelia priamo obsadiť jeden z iránskych ostrovov, a to s aktívnou podporou nemenovanej krajiny priamo v regióne. „Iránske sily neustále monitorujú nepriateľské pohyby. Ak podniknú akýkoľvek krok, okamžite zaútočíme na dôležitú infraštruktúru v tejto regionálnej krajine,“ odkázal tvrdo Kálíbáf prostredníctvom sociálnych sietí.