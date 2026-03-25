Český Senát ostro skritizoval rozhodnutie vlády Andreja Babiša nepodieľať sa na garanciách za európsku pôžičku pre Ukrajinu. Postoj českého kabinetu označili senátori za schizofrénny a politicky krátkozraký. Upozorňujú, že takýto prístup nielenže priamo odporuje strategickým záujmom krajiny, ale zároveň výrazne poškodzuje jej dobré meno v zahraničí a môže ohroziť domáci priemysel. Z garancií za spoločný úver sa totiž vyviazali aj Slovensko a Maďarsko.
Schizofrénia a politická nestatočnosť
Horná komora českého parlamentu vo svojom najnovšom uznesení kritizovala predovšetkým fakt, že hoci sa vláda rozhodla za pôžičku neručiť, je plne pripravená z nej finančne profitovať. Tieto európske prostriedky by totiž mohli slúžiť napríklad na financovanie nákupov českých obranných produktov či samotnej českej muničnej iniciatívy.
„Senát považuje tento prístup vlády ČR, keď na jednej strane podporuje prípravu posilnenej spolupráce v súvislosti s úverovým nástrojom pre Ukrajinu a chce v ňom zaistiť účasť českých firiem, a zároveň sa na tomto nástroji priamo nezúčastňuje, za poľutovaniahodný prejav politickej krátkozrakosti, nestatočnosti a dokonca schizofrénie, ktorý odporuje strategickým záujmom ČR a poškodzuje dobré meno ČR v zahraničí,“ konštatuje sa v ostrom uznesení senátorov.
Obavy z ohrozenia domácich firiem
Zákonodarcovia zároveň pripomenuli odmietavé stanovisko Zväzu priemyslu a dopravy ČR. Ten v reakcii na vládne rozhodnutie vyslovil vážne obavy, že v praxi budú logicky uprednostnené firmy z tých členských štátov, ktoré sa na pôžičke a jej garanciách priamo podieľajú. V konečnom dôsledku by to tak mohlo mať negatívny vplyv na zapojenie českých podnikov do kľúčového vesmírneho, bezpečnostného a obranného priemyslu v rámci celej Únie.
„Dostávame sa do pozície, keď prefíkane čakáme na to, čo pre nás bude výhodné,“ podotkol počas schôdze predseda Senátu Miloš Vystrčil a kabinet vyzval na okamžité prehodnotenie postoja. Ministerka financií Alena Schillerová sa však rázne ohradila voči tvrdeniam, že by Česko poskytnutie pôžičky priamo zablokovalo. Zdôraznila, že vláda za ňu jednoducho len nechcela ručiť. Senát napriek tomu požiadal exekutívu, aby ho do konca júna informovala, ako jeho uznesenie zohľadnila.
Miliardový úver teraz blokuje Budapešť
Lídri Európskej únie sa ešte v decembri dohodli na masívnom úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorý má byť financovaný zo spoločného európskeho dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vtedy spoločne vyrokovali výnimku a dohodli sa, že sa nepripoja k spoločným garanciám ani k samotnému splácaniu úrokov.
Vyplatenie tejto kľúčovej pôžičky však v súčasnosti blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Svoje rozhodnutie odôvodňuje prerušením dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba. Pre tento ropný spor Budapešť aktuálne blokuje aj dvadsiaty balík protiruských sankcií. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však ubezpečila, že Brusel nájde spôsoby, ako prisľúbenú pôžičku Kyjevu vyplatiť aj napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska.