Ministerstvo hospodárstva momentálne čaká na oficiálne stanovisko Európskej komisie, ktoré by malo tlmočiť výhrady Bruselu voči rozdielnym cenám nafty pre slovenských a zahraničných motoristov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková však tento krízový krok tvrdo obhajuje. Keďže sa krajina nachádza v stave ropnej núdze a čerpá vlastné štátne hmotné rezervy, zvýhodnenie domácich občanov na čerpacích staniciach považuje za absolútne legitímne a správne.
Ochrana domácich v čase núdze
O prípadných výhradách zo strany európskych inštitúcií vie rezort zatiaľ iba z médií. Ak však takéto oficiálne vyjadrenie z Bruselu naozaj príde, Slovensko je pripravené o svojich ochranných opatreniach diskutovať a rázne ich obhajovať. Ministerka Saková to uviedla po mimoriadnom rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru.
Zároveň pripomenula, že Slovensko sa aktuálne nachádza v stave ropnej núdze a štát musel uvoľniť strategické rezervy ropy, ktoré sú výhradným vlastníctvom republiky, pre potreby výroby v bratislavskej rafinérii Slovnaft. Z tohto logického dôvodu by mali byť podľa jej slov slovenskí občania pri čerpaní pohonných látok prirodzene zvýhodnení oproti zahraničným tranzitným vodičom. „Vždy núdzový režim prináša nejaké výnimky. Pokiaľ obdržíme oficiálne stanovisko z Komisie, tak sme, samozrejme, pripravení rokovať, argumentovať a diskutovať, či už o ponechaní tohto stavu, alebo o iných alternatívnych opatreniach,“ zdôraznila ministerka.
Zákaz vývozu a limity zaberajú
Vláda okrem zavedenia osobitných cien nafty pre zahraničné vozidlá pristúpila aj k ďalším radikálnym krokom. Zaviedla prísne limity na jej čerpanie a úplne zakázala jej vývoz za hranice. Kabinet tak reagoval na alarmujúcu informáciu, že až desať percent čerpacích staníc na Slovensku bolo v dôsledku paniky a obrovského náporu úplne vyschnutých.
Tieto reštriktívne opatrenia však podľa ministerky priniesli okamžitý pozitívny efekt. „Po dvoch dňoch, kedy platilo toto vládne nariadenie, podiel vyschnutých čerpacích staníc klesol z desiatich na päť percent. To nás len utvrdzuje v tom, že naše nariadenie bolo správne a nevyhnutné,“ vysvetlila Saková aktuálny vývoj na trhu s pohonnými hmotami.
Tlak na cenotvorbu rafinérie
Štát má v tejto krízovej situácii jasné očakávania aj od samotného výrobcu. Vláda podľa Sakovej požaduje od Slovnaftu, aby pri svojej aktuálnej cenotvorbe nezačal okamžite reagovať na zvýšené ceny ropy na svetových trhoch. Hlavným dôvodom je práve fakt, že rafinéria pri výrobe pohonných látok momentálne využíva lacnejšie štátne hmotné rezervy. „Požiadali sme Slovnaft, aby zatiaľ nereagoval na cenové výkyvy na trhoch. Samozrejme, očakávame, že ak sa tieto zásoby spotrebujú a ropná núdza pominie, tak bude aj Slovnaft reagovať na trhové ceny,“ uzavrela ministerka s optimistickým dodatkom, že cena ropy vo svete v posledných dňoch skôr klesá a verí v pokračovanie tohto priaznivého trendu.