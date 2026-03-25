Pokojným stredajším popoludním v banskobystrickej mestskej časti Uľanka otriasla obrovská tragédia. Po brutálnom útoku sekerou tam prišiel o život 51-ročný muž. Podozrivého útočníka už zadržali policajti a celý prípad si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy.
Smrteľné zranenia na mieste činu
O krvavom incidente informovala banskobystrická krajská polícia prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov. Podľa doteraz zistených a zverejnených informácií mal len 27-ročný muž z doposiaľ neznámych dôvodov zaútočiť na svoju o niekoľko rokov staršiu obeť sekerou.
Napadnutý 51-ročný muž pri tomto brutálnom útoku utrpel devastačné zranenia, ktorým, žiaľ, priamo na mieste podľahol a privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť.
Zadržanie podozrivého a informačné embargo
Závažná udalosť sa odohrala v stredu popoludní. Podľa oficiálnych vyjadrení polície už podozrivému z tohto ohavného trestného činu okamžite obmedzili osobnú slobodu a momentálne sa nachádza v cele policajného zaistenia. „Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ uviedli stroho banskobystrickí policajti, čím na podrobnosti celého prípadu nateraz uvalili dočasné informačné embargo.