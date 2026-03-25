Obyvatelia západného Slovenska by sa mali v stredu večer pripraviť na výrazné zhoršenie počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal oficiálne výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom a výdatným dažďom. Nepriaznivé poveternostné podmienky podľa odborníkov potrvajú nielen počas dnešnej noci, ale predbežne aj v najbližších dňoch.
Výstrahy pred silným vetrom
Prvé varovanie meteorológov začne platiť už od 20.00 h a týka sa najmä silného nárazového vetra. Ten sa podľa modelov môže vyskytnúť plošne v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Obozretní by však v tomto čase mali byť aj vodiči a obyvatelia vo viacerých priľahlých regiónoch. Zvýšené riziko silného vetra platí rovnako aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nitra, Topoľčany a Šaľa.
Nočný dážď potrápi západ krajiny
Krátko na to, od 22.00 h, vstúpi do platnosti aj druhá výstraha prvého stupňa, tentoraz pred výdatným dažďom. Táto výstraha platí rovnako pre celý Bratislavský a Trnavský kraj. Okrem toho sa zrážky s vyššou intenzitou očakávajú aj v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a Šaľa.
Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu na svojom webe zároveň upozorňujú, že obe vydané výstrahy pre západné Slovensko majú zatiaľ predbežnú platnosť a s vysokou pravdepodobnosťou sa ich trvanie predĺži aj na nasledujúce dni.