Návštevníci slávnej Eiffelovej veže v Paríži majú odteraz postarané o úplne nový a netradičný zážitok. Priamo v srdci francúzskej metropoly sa môžu prejsť po unikátnom visutom lanovom moste, ktorý inžinieri natiahli medzi dvoma piliermi tejto svetoznámej pamiatky. Nová adrenalínová atrakcia je navyše pre držiteľov štandardných vstupeniek po jednoduchej registrácii prístupná úplne bez dodatočných poplatkov.
Lanový most 60 metrov nad zemou
Dočasná lanová atrakcia sa tiahne v celkovej dĺžke 40 metrov a vzdušnou čiarou spája prvé poschodia východného a západného piliera monumentálnej stavby. Návštevníkom ponúka úplne novú perspektívu a jedinečný výhľad, keďže visí vo výške takmer 60 metrov priamo nad zemou. Podľa oficiálnych informácií správy pamiatky zostane tento netradičný most pre verejnosť otvorený do 3. mája.
Najnavštevovanejšia platená pamiatka
Ikonická Železná dáma, ako znie populárna prezývka Eiffelovej veže („La dame de fer“), patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie turistické lokality nielen v samotnom Francúzsku, ale aj v celosvetovom meradle. V uplynulom roku túto impozantnú konštrukciu navštívilo takmer sedem miliónov platiacich ľudí. Samotné námestie priamo pod vežou, na ktoré je vstup naďalej voľný, privítalo dokonca až desať miliónov turistov z celého sveta.
Historické dedičstvo Gustava Eiffela
Táto svetoznáma priehradová veža týčiaca sa na parížskom námestí Champ de Mars nesie meno po vizionárskom inžinierovi Gustavovi Eiffelovi. Práve jeho konštrukčná spoločnosť celú stavbu v rokoch 1887 až 1889 navrhla a následne aj postavila. V súčasnosti je takzvaná „Ajfelovka“ vôbec najnavštevovanejším historickým miestom so vstupným na celom svete. Už v roku 1964 ju francúzske úrady oficiálne vyhlásili za historickú pamiatku a zaslúžene figuruje aj na prestížnom zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.