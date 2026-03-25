Nezaradený poslanec Národnej rady a primátor Kežmarku Ján Ferenčák sa bráni po zverejnení kompromitujúcej videonahrávky, na ktorej v garáži odovzdáva desaťtisíce eur v hotovosti. Celú kauzu označil za cielenú snahu o svoju diskreditáciu a kriminalizáciu. Podľa jeho slov má túto kampaň priamo riadiť šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian na pokyn ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ferenčák odmieta odstúpiť z funkcie a tvrdí, že peniaze boli len legitímnou pôžičkou a obchodnou transakciou.
Pôžička, vydieranie a udavač
Poslanec v televíznej diskusii vysvetlil, že osobe na videu poskytol finančnú pôžičku, ktorú mu dotyčný dodnes nevrátil, a priamo ho označil za udavača. „Daná osoba, ktorá túto nahrávku vyhotovila, dnes figuruje ako oznamovateľ v trestnej veci, na základe čoho došlo k zaisteniu pozemkov,“ tvrdí Ferenčák s tým, že tento človek podľa neho aktívne koordinuje svoje kroky s policajnej inšpekciou.
Na zverejnenom videu mal Ferenčák odovzdať neznámej osobe 45-tisíc eur v hotovosti a následne avizovať zaslanie ďalších 75-tisíc eur na účet. „V danú chvíľu si táto osoba odo mňa dožadovala pôžičku. Túto pôžičku som jej poskytol a zároveň, keďže nemala peniaze, predávala projekt, ktorý som kúpil cez spoločnosť. To bolo tých 75-tisíc,“ vysvetlil poslanec pozadie transakcie zo septembra minulého roka s tým, že daná osoba ho mala následne aj vydierať. Podozrenia mimoparlamentnej opozície z nelegálnych miliónových majetkov odmieta s argumentom, že už pred vstupom do politiky v roku 2014 disponoval legálnymi príjmami vo výške jedného milióna eur.
Strach o bezpečnosť a strata dôvery vo vládu
Ján Ferenčák rázne odmieta úvahy o vzdaní sa poslaneckého mandátu. „Toto chcú tí ľudia, ktorí toto voči mne robia. Byť ústavný činiteľ je jediná vec, ktorá ma chráni,“ zdôraznil s tým, že sa neštíti preukázať pôvod všetkých svojich financií. Podľa jeho slov zneužil minister vnútra svoju právomoc a poslanec sa v krajine momentálne necíti bezpečne. „Neverím polícii pod vedením Matúša Šutaja Eštoka,“ dodal a otvorene priznal, že by v parlamente hlasoval za vyslovenie nedôvery súčasnej vláde.
Reakcia polície a vládnej koalície
Prípadom sa už oficiálne zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „Aktuálne nie je možné poskytnúť viac informácií,“ reagoval stručne odbor komunikácie Prezídia Policajného zboru.
Premiér Robert Fico odmietol situáciu bližšie komentovať. „Padni komu padni. Ak niekto spáchal trestný čin, je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní konať,“ vyhlásil predseda vlády s tým, že otázky by mali smerovať skôr na stranu Hlas-SD. Práve táto strana totiž Ferenčáka minulý týždeň definitívne vylúčila zo svojich radov po tom, čo ešte koncom vlaňajška sám opustil jej poslanecký klub. Podpredseda Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker priznal, že zverejnené zábery nevyzerajú vôbec v poriadku a polícia musí celý prípad dôkladne vyšetriť.