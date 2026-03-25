Iránska armáda oznámila, že vypálila rakety na americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, pričom tento útok mal údajne prinútiť plavidlo zmeniť svoju strategickú pozíciu. Teherán zároveň vyslal do Washingtonu ostré varovanie, že akonáhle sa americká útočná flotila opäť dostane do ich dosahu, stane sa terčom ďalších masívnych úderov. Spojené štáty americké sa k incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Armáda hlási útok a sľubuje ďalšie
Ozbrojené sily islamskej republiky vo svojom oficiálnom vyhlásení, ktoré vo veľkom citovali iránske štátne médiá, tvrdia, že ich vojenská akcia priamo prinútila americkú lietadlovú loď k ústupu a zmene pozície.
„Pohyby nepriateľskej útočnej skupiny na čele s USS Abraham Lincoln sú neustále sledované. Akonáhle sa dostane na dosah našich raketových systémov, stane sa cieľom silných útokov námorníctva,“ uviedol k situácii veliteľ iránskeho námorníctva. Americká strana tieto vojenské tvrdenia bezprostredne po udalosti nijako nekomentovala.
Lietadlové lode a opravy na Kréte
USS Abraham Lincoln je v súčasnosti jednou z dvoch kľúčových amerických lietadlových lodí, ktoré boli vyslané na Blízky východ s cieľom demonštrovať silu a chrániť spojencov. Druhá, vôbec najväčšia lietadlová loď na svete USS Gerald R. Ford, ktorá sa dovtedy aktívne podieľala na vojenských operáciách v regióne, sa však v pondelok stiahla a vrátila na námornú základňu na gréckej Kréte. Hlavným dôvodom tohto presunu sú viaceré nevyhnutné technické opravy.
Odvetné údery a varovanie politikom
Do vyhrotenej situácie sa zapojili aj najvyšší politickí predstavitelia. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu prostredníctvom sociálnych sietí odkázal, že Teherán pozorne sleduje všetky americké pohyby. Zároveň Washington varoval, aby nijako nepokúšal iránske odhodlanie brániť svoju vlasť. Najnovšia vojenská eskalácia je priamym dôsledkom udalostí z konca februára, kedy Tel Aviv a Washington spustili cielené vojenské údery priamo na území islamskej republiky. Irán odvtedy v rámci odvety útočí nielen na Izrael, ale aj na americké strategické objekty v širšom regióne.