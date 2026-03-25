Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) iniciuje mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). Dôvodom sú nedávno medializované informácie o tom, že súčasný prezident Peter Pellegrini mal pred parlamentnými voľbami v roku 2020 ešte z pozície premiéra žiadať o politickú pomoc z Moskvy prostredníctvom Maďarska. Kým opozícia hovorí o bezprecedentnom ohrození suverenity štátu, hlava štátu spoločne s premiérom Robertom Ficom tieto obvinenia rázne odmietajú.
Pochybnosti o suverenite a cudzom vplyve
Poslanec Národnej rady a člen výboru na kontrolu SIS František Majerský považuje tieto informácie za vážny bezpečnostný problém a bezprecedentné ohrozenie suverenity štátu. „Zverejnená komunikácia, podľa ktorej náš vtedajší premiér prosil cudzie mocnosti o zásah do demokratických volieb, nemôže ostať bez odozvy. Zatiaľ čo vládna koalícia neustále straší verejnosť vymyslenými zahraničnými agentmi, existuje tu reálne podozrenie, že jej hlavní predstavitelia sami aktívne vyhľadávali cudzí vplyv,“ zdôraznil opozičný poslanec s tým, že prezident republiky nesmie byť figúrkou v rukách iných štátov a verejnosť musí vedieť, či pre toto svoje konanie nie je dnes vydierateľný.
Otázky pre vedenie tajnej služby
Opozičné hnutie preto žiada preveriť, či tajná služba v roku 2020 vôbec disponovala spravodajskými informáciami o možných pokusoch ovplyvňovať vtedajšie parlamentné voľby zo strany Ruska a Maďarska. Od vedenia SIS chcú poslanci na mimoriadnom výbore získať jasné odpovede na to, ako štátne orgány v tom čase vyhodnotili toto bezpečnostné riziko a aké konkrétne kroky podnikli na ochranu ústavného zriadenia. Na zvolanie výboru už začali zbierať podpisy ďalších opozičných kolegov.
Ruská stopa a rázna reakcia koalície
Kauzu odštartovali informácie Denníka N, podľa ktorých mal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na žiadosť premiéra Viktora Orbána vysvetľovať ruskému náprotivku Sergejovi Lavrovovi dôležitosť zotrvania vtedajšej slovenskej koalície. Prijatie Petra Pellegriniho v Moskve mu podľa týchto správ malo výrazne pomôcť vyhrať voľby.
Samotná hlava štátu tieto interpretácie rázne odmieta. Prezident tvrdí, že sa v roku 2020 zúčastnil len na štandardnom rokovaní a odmieta, že by sa s ruským premiérom rozprával o možnom ovplyvnení volieb. Zároveň odkázal, že sa nenechá zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku. Zahraničnej cesty sa zastal aj súčasný premiér Robert Fico, ktorý v nej nevidí žiadne porušenie pravidiel a pripomenul, že v danom čase on sám neviedol kandidátnu listinu strany Smer-SD.